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Yavaş, Kurtuluş Parkı'nı kafasına göre özel üniversiteye devretmiş!

Yavaş, Kurtuluş Parkı'nı kafasına göre özel üniversiteye devretmiş!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya’da 60 yıldır halkın nefes aldığı Kurtuluş Parkı’nı Türk Eğitim Derneği Üniversitesi’ne (TED) verdi. Öte yandan Yavaş'ın adamları, parkı görüntülemek isteyen Beyaz Ana Haber ekibine de engel oldu.

Güncel / 12 Temmuz 2021 Pazartesi 20:25
Yavaş, Kurtuluş Parkı'nı kafasına göre özel üniversiteye devretmiş!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile üniversite yetkilileri arasında düzenlenen protokol gereği, Kurtuluş Parkı, Türk Eğitim Derneği Üniversitesi'ne tahsis edildi. Ankara'nın en merkezi ve gözde konumlarından birinde bulunan parkın Kolej semtine ismini veren TED Koleji'nin yerine kurulan TED Üniversitesi tarafından yenilenerek etrafının kapatılacağı, sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek için kullanılacağı ifade edildi.

YAVAŞ KANUN DİNLEMİYOR! 

Mansur Yavaş'ın yaptığı protokolün yasa dışı olduğu da ortaya çıktı. Yavaş'ın protokolle özel bir üniversiteye devrettiği Kurtuluş Parkı'nın kiraya verilme yetkisi Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda bulunuyor. Yavaş bu hamlesiyle bir kez daha kanunu çiğniyor. Yavaş'ın bu hamlesine sosyal medyada da tepkiler çığ oldu. 

BEYAZ ANA HABER EKİBİNE PARKTA ÇEKİM YAPTIRMADILAR! 

Öte yandan, Bir çok kez Yavaş'ın skandallarını ortaya çıkartan Beyaz Ana Haber ekibi de çekim yapmak istedikleri için Kurtuluş Parkı'na alınmadı. Mansur Yavaş'ın korkulu rüyası Melih Gökçek ise sosyal medyadan yaşananlara tepki gösterdi. 


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