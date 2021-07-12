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Ünlü dizinin oyuncuları hayranlarını şaşırttı!

Ünlü dizinin oyuncuları hayranlarını şaşırttı!

Kardeşlerim dizisinin sevilen ikilisi Su Burcu Yazgı Coşkun ve Onur Seyit Yaran, ekrana damga vurdu. İzleyiciler tarafından yakın takibe alınan iki genç oyuncu arasındaki boy farkı sevenlerini şaşırttı.

Güncel / 12 Temmuz 2021 Pazartesi 21:32
Ünlü dizinin oyuncuları hayranlarını şaşırttı!

Kardeşlerim dizisi ekranda fırtınalar estirirken dizi oyuncuları da bu sezonun en çok konuşulan isimleri oldu. Dizide Asiye ve Doruk karakterine hayat veren Su Burcu Yazgı Coşkun ve Onur Seyit Yaran, aralarındaki uyumla sosyal medyaya damga vurdu.

Sevenleri tarafından mercek altına alındı. Su Burcu Yazgı Coşkun ve Onur Seyit Yaran aralarındaki gerçek ile herkesi şoke etti.

Kardeşlerim dizisinin sevilen ikilisi Su Burcu Yazgı Coşkun ve Onur Seyit Yaran, ekrana damga vurdu.

İzleyiciler tarafından yakın takibe alınan iki genç oyuncu arasındaki boy farkı sevenlerini şaşırttı.


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