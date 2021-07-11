Transfer sezonunun başlamasıyla birlikte pek çok takım transfer haberlerini yayınlama başladı. Uzun zamandır sessiz kalan Galatasaray Spor Kulübü ise son dakika transfer haberiyle gözleri üzerine çevirmeyi başardı. Transfer çalışmalarına hız katan Galatasaray'ın transfer görüşmesini gerçekleştirdiği Rony Lopes kimdir? Rony Lopes'in oynadığı takımlar…





Rony Lopes Kimdir?



Rony Lopes Kaç Yaşında?



Rony Lopes Nereli?



Rony Lopes'in Oynadığı Takımlar



Rony Lopes'in Boyu Kaç?



28 Aralık 1994 doğumlu olan Rony Lopes, Brezilya asıllı Poretkizli sağ kanat oyuncusudur. Brezilya'nın Belem şehrinde dünyaya gelen Rony Lopes, futbol kariyerine Benfica takımında başlamıştır. Benfica takımının ardından Manchester City'nin altyapısında bulunan Rony Lopes oldukça başarılı bir futbol kariyerine sahiptir.İlk olarak 2014 yılında Fransız ekibi Lille içerisinde profesyonel olarak kiralık futbolcu olarak yer almıştır. Bir senenin ardından Manchester City'e geri dönen Lopes belirli bir sürenin ardından Monaco'ya 4.5 milyon Euro bonservis karşılığında transfer olmuştur. Fransa'da başarılı bir kariyer yakalayan Portekizli Rony Lopes, Lille ve Monaco arasında uzun süre futbolculuk gerçekleştirmiştir. Peki, Galatasaray Spor Kulübü'nün yeni transferi28 Aralık 1994 doğumlu olan Rony Lopes, 24 yaşındadır. Peki,Galatasaray Spor Kulübü'nün yeni transferi 28 Aralık 1994 doğumlu Rony Lopes, Brezilya asıllı Poretkizli futbolcudur. Brezilya'nın Belem şehrinde dünyaya gelen Rony Lopes Brezilyalıdır.• OGC Nizza• Sevilla• Monaco• LOSC Lille• Man. City• Man. Ciy U18• Benfica U17• Benfica Altyapı• Benfica Sub-15Başarılı futbolcu Rony Lopes 1.74 boyundadır.Galatasaray Spor Kulübü'nün yeni transferi Rony Lopes kaç yaşındadır ve daha fazlası bu şekilde cevaplandırılmıştır. Henüz resmi bir anlaşma gerçekleştirilmeyen Rony Lopes transferinin önümüzdeki günlerde Galatasaray Spor Kulübü'nün yapacağı açıklama ile resmiyet kazanacak.