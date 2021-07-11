Mitomani Hastalığı Nedir? Mitomani Belirtileri Nelerdir? Yalan Söyleme Hastalığı

Günlük yaşamda görülen stres, sosyal çevrede meydana gelen baskı beraberinde çeşitli ruhsal hastalıkların ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Mitomani de çevre baskısıyla meydana gelen ruhsal hastalıklardan birisidir. Kişinin değişen ruh haline göre çeşitli seviyelerde meydana gelen Mitomani Hastalığı Nedir? Mitomani Belirtileri Nelerdir?





Mitomani Hastalığı Nedir?



Mitomani Neden Olur?



Mitomani Belirtileri Nelerdir?



Mitomani Tedavisi Nasıldır?



Mitomanide meydana gelen yalan söyleme durumu kişilerin psikolojik olarak etkilenmesinden kaynaklanmaktadır. Herhangi bir çıkar olmaksızın yalan söyleme durumu sonrasında kişiler ihtiyaç duyduğu rahatlama hissine kapılırlar. Psikolojik olarak meydana gelen bu durum birey için yalnızca bir ihtiyacın giderilmesidir. Yalan söylemekten alınan haz sebebiyle günlük olarak söylenen beyaz yalanlardan ayrılmaktadır.Mitomani hastalığı genelde çeşitli psikolojik hastalıkların da habercisidir. Depresyon, anksiyete gibi çeşitli psikolojik rahatsızlıklara sahip kişilerde mitomanik yalan söyleme davranışı meydana gelebilir. Bu sebeple, mitomani hastası olan kişilerin düzenli psikolojik destek alması ve kontrollerini aksatmaması son derece önemlidir. Peki,Mitomani hastalığı yaygın olarak gelişimin hızlı olduğu dönemlerde meydana gelmektedir. Yaygın görüen teşhislere bakıldığında Mitomani tanısının genellikle 21-22 yaşlarında koyulduğu görülmektedir. Mitomani hastalığının altında bulunan en önemli sebep kişinin öz güven eksikliği ve öz saygı eksikliğidir. Mitomani hastaları psikolojik faktörlerin ve bu eksikliklerin etkisiyle kendilerini tamamlamak adına süregelen bir yaan döngüsünün içerisine girerler. Alanında uzman psikolog ve psikiyatristlerin görüşleri doğrultusundaMadde bağımlılığıBipolar hastalıklarNarsistik kişilik bozukluğu görülmesiTakıntılı ruh haliDürtü kontrol problemleriDikkat eksikliği bulunmasıÇocukluk döneminde meydana gelen istismarAşağılık kompleksiEksiklik duygusuPsikolojik hastalıklararasında yer almaktadır.görülmesi durumunda zaman kaybetmeden psikolojik destek almak son derece önemlidir. Mitomani tedavisi erken teşhis koyulduğunda daha kolay bir şekilde gerçekleştirilmektedir.Mitomani belirtileri nelerdir? Sorusunun cevabını merak edenler için alanında uzman doktorlar belirtileri listelemiştir. İşte Mitomani belirtileri nelerdir sorusunun cevabı.Mitomanik hastaları söyledikleri yalanlarda oldukça inandırıcı ve abartılı bir yaklaşım sergilerler. Genelllikle mitomanikler yalan söylediklerinin farkında değillerdir. Hayal gücü ile ürettikleri gerçekliğe inandırmak adına pek çok abartılı söylemde bulunurlar. Kendi yalanlarına kendilerini inandırmaya çalışan hastalarda yalan söylemenin herhangi bir sebebi yoktur. Yalnızca yalan söyleme ihtiyacı vardır bu sebeple konu ayırt etmeksizin her konuda yalan söyleyebilirler. Mitomani hastalığı tedavi edilmediği sürece yaşam boyu devam eden psikolojik hastalıklardan birisidir ve mitomani hastaları hastalığın ilerlemesi durumunda kendilerine zarar verebilirler. Dolandırıcılık, hırsızlık ve bu gibi çeşitli durumlar mitomanik kişilerde sıklıkla görülebilmektedir. Peki,vardır ancak mitomani hastaları kendilerinin hasta olduğunu kabul etmezler bu sebeple mitomani hastası olan kişilere çevreden yardım gerekmektedir. Hastanın çevresinde bulunan kişilerin mitomani belirtileri konusunda bilgi sahibi olması son derece önemlidir. Bu sebeple mitonami belirtileri gösteren kişiye psikolojik destek sağlanmalıdır. Uzun sürecek olan bu yolda mitomani hastası olan bireye psikolojik destek verildiği sürece birey kontrol altına alınabilmektedir.görülmesi durumunda psikolojik destek ihmal edilmemelidir. Zaman kaybetmeden gerçekleştirilmesi önemli olan psikolojik destek mitomanik bireyin kontrol altına alınmasına yardımcı olmaktadır.