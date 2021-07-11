USD (Alış - Satış) : 8,67 - 8,69 EURO (Alış - Satış) : 10,27 - 10,29
Ana Sayfa.
Sağlık
Mitomani Hastalığı Nedir? Mitomani Belirtileri Nelerdir? Yalan Söyleme Hastalığı

Mitomani Hastalığı Nedir? Mitomani Belirtileri Nelerdir? Yalan Söyleme Hastalığı

Mitomani ya da bir diğer adıyla patolojik yalan söyleme alışkanlığı; kişilerin herhangi bir sebep olmaksızın kronolojik olarak yalan söyleme davranışı göstermesi durumudur. Çıkar gözetmeksizin ortaya çıkan yalan söyleme, herhangi bir sebepten kaynaklanmaz. Peki, pek çok kişinin hayatını olumsuz etkileyen Mitomani hastalığı nedir? Mitomani belirtileri nelerdir?

Sağlık / 11 Temmuz 2021 Pazar 19:00
Mitomani Hastalığı Nedir? Mitomani Belirtileri Nelerdir? Yalan Söyleme Hastalığı

Günlük yaşamda görülen stres, sosyal çevrede meydana gelen baskı beraberinde çeşitli ruhsal hastalıkların ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Mitomani de çevre baskısıyla meydana gelen ruhsal hastalıklardan birisidir. Kişinin değişen ruh haline göre çeşitli seviyelerde meydana gelen Mitomani Hastalığı Nedir? Mitomani Belirtileri Nelerdir?

Mitomani Hastalığı Nedir?


Mitomanide meydana gelen yalan söyleme durumu kişilerin psikolojik olarak etkilenmesinden kaynaklanmaktadır. Herhangi bir çıkar olmaksızın yalan söyleme durumu sonrasında kişiler ihtiyaç duyduğu rahatlama hissine kapılırlar. Psikolojik olarak meydana gelen bu durum birey için yalnızca bir ihtiyacın giderilmesidir. Yalan söylemekten alınan haz sebebiyle günlük olarak söylenen beyaz yalanlardan ayrılmaktadır.

Mitomani hastalığı genelde çeşitli psikolojik hastalıkların da habercisidir. Depresyon, anksiyete gibi çeşitli psikolojik rahatsızlıklara sahip kişilerde mitomanik yalan söyleme davranışı meydana gelebilir. Bu sebeple, mitomani hastası olan kişilerin düzenli psikolojik destek alması ve kontrollerini aksatmaması son derece önemlidir. Peki, Mitomani hastalığı neden olur?

Mitomani Neden Olur?


Mitomani hastalığı yaygın olarak gelişimin hızlı olduğu dönemlerde meydana gelmektedir. Yaygın görüen teşhislere bakıldığında Mitomani tanısının genellikle 21-22 yaşlarında koyulduğu görülmektedir. Mitomani hastalığının altında bulunan en önemli sebep kişinin öz güven eksikliği ve öz saygı eksikliğidir. Mitomani hastaları psikolojik faktörlerin ve bu eksikliklerin etkisiyle kendilerini tamamlamak adına süregelen bir yaan döngüsünün içerisine girerler. Alanında uzman psikolog ve psikiyatristlerin görüşleri doğrultusunda mitomani hastalığı nedenleri;

Madde bağımlılığı

Bipolar hastalıklar

Narsistik kişilik bozukluğu görülmesi

Takıntılı ruh hali

Dürtü kontrol problemleri

Dikkat eksikliği bulunması

Çocukluk döneminde meydana gelen istismar

Aşağılık kompleksi

Eksiklik duygusu

Psikolojik hastalıklar



Mitomani hastalığı nedenleri arasında yer almaktadır. Mitomani hastalığı belirtileri görülmesi durumunda zaman kaybetmeden psikolojik destek almak son derece önemlidir. Mitomani tedavisi erken teşhis koyulduğunda daha kolay bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

Mitomani Belirtileri Nelerdir?


Mitomani belirtileri nelerdir? Sorusunun cevabını merak edenler için alanında uzman doktorlar belirtileri listelemiştir. İşte Mitomani belirtileri nelerdir sorusunun cevabı.
Mitomanik hastaları söyledikleri yalanlarda oldukça inandırıcı ve abartılı bir yaklaşım sergilerler. Genelllikle mitomanikler yalan söylediklerinin farkında değillerdir. Hayal gücü ile ürettikleri gerçekliğe inandırmak adına pek çok abartılı söylemde bulunurlar. Kendi yalanlarına kendilerini inandırmaya çalışan hastalarda yalan söylemenin herhangi bir sebebi yoktur. Yalnızca yalan söyleme ihtiyacı vardır bu sebeple konu ayırt etmeksizin her konuda yalan söyleyebilirler. Mitomani hastalığı tedavi edilmediği sürece yaşam boyu devam eden psikolojik hastalıklardan birisidir ve mitomani hastaları hastalığın ilerlemesi durumunda kendilerine zarar verebilirler. Dolandırıcılık, hırsızlık ve bu gibi çeşitli durumlar mitomanik kişilerde sıklıkla görülebilmektedir. Peki, Mitomani hastalığının tedavisi nasıldır?



Mitomani Tedavisi Nasıldır?


Mitomani hastalığının tedavisi vardır ancak mitomani hastaları kendilerinin hasta olduğunu kabul etmezler bu sebeple mitomani hastası olan kişilere çevreden yardım gerekmektedir. Hastanın çevresinde bulunan kişilerin mitomani belirtileri konusunda bilgi sahibi olması son derece önemlidir. Bu sebeple mitonami belirtileri gösteren kişiye psikolojik destek sağlanmalıdır. Uzun sürecek olan bu yolda mitomani hastası olan bireye psikolojik destek verildiği sürece birey kontrol altına alınabilmektedir.

Mitomani belirtileri görülmesi durumunda psikolojik destek ihmal edilmemelidir. Zaman kaybetmeden gerçekleştirilmesi önemli olan psikolojik destek mitomanik bireyin kontrol altına alınmasına yardımcı olmaktadır.

Mitomani Nedir?Mitomani BelirtileriMitomani Belirtileri Nelerdir?Mitomani Hastalığı TedavisiMitomani Hastalığı Nedir?


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

12-18 Temmuz Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı