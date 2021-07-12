Köpeğe işkence etmişti... Cani kadına ödül gibi ceza!

Adana'da genç bir kadın balkonda köpeğe işkence ederken görüntülendi. Sosyal medyada sert tepkilere neden olan korkunç olayda, zavallı hayvanın haykırışları komşuları harekete geçirdi. Son zamanlarda benzerine sıkça rastlanan bu vahşete para cezası verildi.