Köpeğe işkence etmişti... Cani kadına ödül gibi ceza!

Adana'da genç bir kadın balkonda köpeğe işkence ederken görüntülendi. Sosyal medyada sert tepkilere neden olan korkunç olayda, zavallı hayvanın haykırışları komşuları harekete geçirdi. Son zamanlarda benzerine sıkça rastlanan bu vahşete para cezası verildi.
Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı 100. Yıl Mahhallesinde cani genç kadın evinin balkonunda köpeğe işkence ederken görüntülendi.
Görüntüleri sosyal medyada binlerce kişiye ulaşan vahşete komşular başta olmak üzere binlerce kişi tepki gösterdi.
Komşulardan birinin çektiği videoda Sümeyye Ş. isimli kadının köpeğe defalarca tekme ve tokat atıığı görüldü.
Cani kadına para cezası verildi.