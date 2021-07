Kalp Yarası Yeni Bölümde Neler Olacak? Kalp Yarası Oyuncuları ve İsimleri Kalp Yarası Nerede Çekiliyor?

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kalp Yarası tanıtım fragmanının yayınlanmasından sonra seyirciyi ekrana kilitlemeyi başardı. Kısa sürede oldukça geniş bir seyirci kitlesine sahip olan Kalp Yarası yeni bölüm ne zaman? Kalp Yarası yeni bölümde neler olacak?





Hande, Yaman'ı vurmak isterken kaza sonucunda Ayşe'yi vurdu. Seyirciyi heyecanlandıran görüntünün ardından herkesin hayatı tepetaklak oldu. Büyük yüzleşmelere sebep olan Ayşe'nin vurulması üzerine Hande hapse giderecek mi? Sorusu sorulmaya başladı. Kalp Yarası 3. Bölüm yaklaşırken Hande ve Ferit'in evlenmesine oldukça sevinen Yaman, Ferit'in ortadan kalkmasıyla birlikte Hande'yi elde edebileceğini düşünmeye başladı.Eski nişanlısı Ferit'in başka birisi ile evlenmesini saplantı hâline getiren Hande'nin Kalp Yarası 3. Bölümde neler yapacağı merak ediliyor. Hırsına yenik düşecek olan Hande, yeni bölümde Ayşe'nin daha fazla acı çekmesine sebep olurken Ferit ise Ayşe'yi yalnız bırakmayacak. Peki,Kalp Yarası dizisi yeni bölümü her pazartesi KANAL D ekranlarında seyircisiyle buluşmaktadır.Ferit Sancakzade, Antakya'nın oldukça varlıklı ailelerinden birinin veliahdıdır. Ayşe ise kendi ayakları üzerinde duran, ailesi olmayan ve İstanbul'da tek başına yaşayan hayat dolu genç bir kızdır. Ailesinin tercih kızla evlenmek üzere olan Ferit ve Ayşe'nin karşılaşması üzerine tüm planlar değişir. Ferit, Ayşe ile karşılaşır ve ikili arasında aşk oyunu başlar. Ferit'in ailesini geri planda bırakmak için girdiği yolda Ayşe'ye aşık olması Ferit'i değiştirir. Peki,Kalp Yarası dizisi Hatay'ın köklü aileleri arasında yaşanan bitmek bilmeyen çatışmalarının ortasında kalan çocuklarının hikayesini anlatmaktadır. Tanıtım fragmanının yayınlanmasının ardından farklı konusu ve başarılı oyuncularıyla dikkat çeken dizide birbirinden farklı konular işlenmektedir. PekiKalp Yarası dizisinin çekimleri Hatay'ın Antakya ilçesinde gerçekleştirmektedir. Kalp Yarası'nın ilk bölümünden itibaren set alalarının seyircinin ilgisini çekmesi üzerineSorusu gündeme geliyor. ATV ekranlarının sevilen dizisi Kalp Yarası Hatay'ın merkez ilçesinde bulunan Antakya'da çekiliyor.Başrollerini Gökhan Alkan, Merve Çağıran, Yağmur Tanrısevsin'in paylaştığı Kalp Yarası dizisi ilk bölümünden itibaren seyirciyi ekrana kilitlemeyi başardı! Reyting rekorları kıran dizinin her yeni bölümünden sonra Kalp Yarası oyuncuları ve isimleri sosyal medyanın gündeminde yerini alıyor. İşte ATV ekranlarının sevilen dizisi Kalp• Gökhan Alkan• Yağmur Tanrısevsin• Merve Çağıran• Toprak Can Adıgüzel• Şenay Gürler• Rıza Akın,• İnanç Konukçu,• Yonca Şahinbaş,• Mahir Günşiray,• Zehra Yılmaz,• Kemal Burak Alper,• Naz Sayıner,Kalp Yarası dizisinde aktif olarak rol almaktadır. Peki,Kalp Yarası yayın hayatına başladığı günden itibaren her pazartesi yeni bölümleriyle ATV ekranlarında seyircisiyle buluşuyor