Haftalık Burç Yorumları: 12-18 Temmuz haftalık burç yorumları

12-18 Temmuz haftası burç yorumları, gezegenlerin güzel konumlarıyla şekillenecek. Gökyüzü, bu haftanın aşk, sevgi ve mutluluk haftası olacağı sinyalini veriyor. Peki astroloji severlerin merakla beklediği haftalık burç yorumları nasıl? Temmuz ayında burçları neler bekliyor? 12-18 Temmuz haftalık burç yorumları nasıl olacak? İşte 12-18 Temmuz 2021 haftalık burç yorumları…



12-18 Temmuz haftası, Venüs ve Mars Aslan burcunda kavuşacak. Merkür ise Yengeç burcuna geçecek. Bu etkiler sayesinde 12-18 Temmuz haftası burç yorumlarında romantik anlar ve güzel gelişmeler gündemde olacak.





YÜKSELEN KOÇ



YÜKSELEN BOĞA



YÜKSELEN İKİZLER



YÜKSELEN YENGEÇ



YÜKSELEN ASLAN



YÜKSELEN BAŞAK



YÜKSELEN TERAZİ



YÜKSELEN AKREP



YÜKSELEN YAY



YÜKSELEN OĞLAK



YÜKSELEN KOVA



YÜKSELEN BALIK



Bu hafta ailenizle ilgili konular gündemde olacaktır. Ailenizle keyifli vakit geçirebilir, uzak akrabalarınızı özleyebilirsiniz. Ailenizle konuşamadığınız konuları tekrar masaya yatırabileceğiniz bir hafta. İçinize attıklarınız gün yüzüne çıkabilir.Yükselen Boğa burçları bu hafta yakın çevrelerinde önemli olaylara tanıklık edebilir. Arkadaşlarınızla vakit geçirebilir, daha sosyal olabilirsiniz. Uzun zamandır görmediğiniz ve özlediğiniz dostlarınızla plan yapabilirsiniz.Bu hafta maddiyat konuları gündemde olabilir. Uzun süredir aklınızı kurcalayan konulara yönelebilirsiniz. Mantığınızla hareket etmeli ve maddiyat konusunda daha dikkatli olmalısınız. Finansal girişimlerinizi mantığınızı ön planda tutarak tamamlayabilirsiniz.Bu hafta kendinizi sürekli geçmişi düşünürken bulabilirsiniz. Özellikle hatalarınızı düşünerek kendinizi üzebilirsiniz. Ancak yaptığınız her hatayı düzeltebileceğinizi bilmeli ve adımlarınızı buna göre atmalısınız. İletişim konusunda oldukça güçlü bir haftadasınız.Yükselen Aslan burçları bu hafta kendi iç dünyalarında seyahat edebilir. Duygularınızı anlamaya çalışabilirsiniz. Sosyal ortamlardan uzaklaşmakta ve gerçekten ne hissettiğinizi düşünmekte fayda var. Ayrıca arkanızdan konuşulanları duyabilirsiniz. Kimsenin sizden daha değerli olmadığını unutmayın!Yükselen Başak burçları bu hafta bol bol sosyalleşebilir. Kendinize güvendiğiniz ve enerjinizle etrafınıza ışık saçtığınız bir haftadasınız. Eski sevgilileriniz tekrar hayatınıza girebilir. Aman aynı hataları tekrar etmemeye dikkat edin!Bu hafta kariyerinizle ilgili önemli gelişmeler olabilir. İş hayatınız odak noktanızda olacaktır. Yarım kalmış işlerinizi bitirin. Hedeflerinizi gözden geçirin ve isteklerinizi düşünün.Yükselen Akrep burçları bu hafta uzak seyahatler planlayabilir. Uzaktaki dostlarınızı ya da ailenizi görmeye gidebilir ya da seyahat planlaması yapabilirsiniz. Yarım kalan planlarınız için yeniden harekete geçebilirsiniz. Ön yargılarınızı kenara bırakın ve yeni adımlar atın.Yükselen Yay burçları bu hafta finansal anlamda zorlanabilir. Hiç hesapta olmayan borçlarla karşılaşabilirsiniz. Ancak yeni girişimler size maddi olarak büyük şans sağlayacaktır.Bu hafta varolan ilişkilerinizde önemli adımlar atabilirsiniz. Eğer ilişkiniz yoksa yeni birileriyle tanışabilirsiniz. Partneriniz size karşı duygusal beklentilere girebilir. Hayatınızdaki kişileri boşlamamaya dikkat edin. İlişkilerinizde yaşanan sorunlar bu hafta çözüm bulacaktır.Yükselen Kova burçları bu hafta sağlık konusunda adımlar atabilir. Sağlıklı bir yaşam için yeni alışkanlık edinebilirsiniz. Duygusal olarak kendinizi yıpratmamaya özen göstermelisiniz. Yeni iş görüşmeleri ya da projeler gündeme gelebilir.Yükselen Balık burçları bu hafta hem Yeniay hem de Merkür etkisiyle aşk hayatına yoğunlaşabilir. Partnerinizle romantik anlar yaşayabilirsiniz. Eğer ilişkiniz yoksa bu süreçte kuracağınız ilişkiler kalıcı olacaktır. Eski sevgilileriniz geri dönebilir.Astrolog Eda Doğan'ın kalemindenher hafta Beyaz Gazete'de!