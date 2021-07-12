DGS Soruları Yayınlandı! DGS Soruları ve Cevap Anahtarı



Ön lisans üniversite eğitimini lisans seviyesine yükseltmek isteyen kişilerin girdiği 2021 DGS sınavı dün gerçekleştirildi! ÖSYM tarafından yapılan 2021 DGS sınavının tamamlanmasının ardından DGS soruları ne zaman açıklanacak? sorusu gündeme geldi! Milyonlarca lisans adayının heyecanla beklediği 2021 DGS soruları ne zaman açıklanacak? İşte 2021 DGS Soruları ve cevap anahtarı





2021 DGS Soruları Açıklandı mı?



DGS Soruları Ne Zaman Açıklanacak?



ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2021 DGS sınavı dün tamamlandı! Uzun süren m DGS maratonunun sonuna gelinirken öğrenciler sınav sonrasındasorusunu gündeme getirdi. Pek çok kişinin merakla beklediğgeçen yıllara bakıldığında sınavın ertesi günü açıklandığı görüldü! Öğrencilerin merakla beklediğive cevap anahtarının 12 Temmuz 2021 tarihinde açıklanması bekleniyor.ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2021 DGS sınavının ardından 2021 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu sosyal medyanın en çok sorulan soruları arasına girmeyi başardı. Milyonlarca öğrencinin önlisans programını lisans programına çevirmek için girdiği 2021 DGS sınavı sonuçları ÖSYM'nin DGS takvimine göre 13 Ağustos 2021 tarihinde açıklanması bekleniyor. Peki,ÖSYM'nin yayınladığıdoğrultusunda DGS sonuçlarının 13 Ağustos 2021 tarihinde açıklanması bekleniyor.