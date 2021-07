Cudi Dağı'nda 40 yıl sonra festival!

Şırnak'ta, Hz. Nuh'un gemisinin karaya oturduğu yer olarak bilinen Cudi Dağı'ndaki Sefine bölgesinde festival düzenlendi.



Vatandaşlar, terörden temizlenmesi ile huzurun tesis edildiği alana, Valilik, belediye, Şırnak Üniversitesi ile Ticaret ve Sanayi Odasının katkılarıyla düzenlenen festival kapsamında 40 yıl aradan sonra gelmenin heyecanını ve sevincini yaşadı.



Vatandaşların arbane eşliğinde gerçekleştirdiği yürüyüşün ardından Kuran-ı Kerim ve dualar okundu.



Festivalin açılış törenine telefonla bağlanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün bölgede tarihi bir buluşmanın gerçekleştiğini belirterek, bunun için çok beklendiğini söyledi.





"GELECEK NESİLLERİMİZE BİRLİĞİ, BERABERLİĞİ BIRAKIYORUZ"



Bakan Soylu, Şırnak Valisi ve Şırnaklıların bugün Sefine'de olduğuna işaret ederek, "Birlikteliğin, medeniyetin bize emanet ettiği değerin, kardeşliğin bir temsilini gerçekleştiriyorlar. Bizim için çok kıymetli. Gelecek nesillerimize şükürler olsun ki kavgayı bırakmıyoruz. Gelecek nesillerimize birliği, beraberliği bırakıyoruz. Cenab-ı Allah'ın bizde gördüğü en güzel nitelik birliktir, tevhittir. İnşallah hep birlikte bunu geleceğe taşıma konusundaki irademizi ortaya koyacağız." dedi.



"Çok sıkıntılar, zorluklar çektiniz. Fotoğrafları gördüm, Sefine'de davullar, zurnalar, hep birlikte namaz kılmak vardı. Bugün Sefine'de, Hazreti Nuh'un mekanında ve bize bırakılan büyük bir emanet ile yaptığınız iş bana göre hem eskiye sahip çıkmak hem de geleceğe büyük bir miras ve nasihat bırakmaktır. Bir arada olmanız bile yeterli." ifadelerini kullanan Soylu, festivali düzenleyen ve katılım sağlayan herkese teşekkür etti.



"ŞIRNAK BARIŞIN, KARDEŞLİĞİN, HOŞGÖRÜNÜN ŞEHRİ OLMAYA DEVAM ETSİN"



Soylu, "Burada da en mutlu olan bilmenizi istiyorum ki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Devletin yöneticileri ülkenin 24 saat huzur içerisinde olmasını ister. Bundan daha fazla ne isteyelim ki? Allah'a hamdolsun, minnettarız hepinize. Bu huzuru sağlayan şehitlerimize, gazilerimize, yöneticilerimize ve bunun kıymetini bilip, bu ülke için dua eden herkese, kardeşliğimize, birliğimize minnettar ve duacıyız. Orada bulunmanızdan mutluyuz, memnunuz. Nice nesiller, evlatlar gelsin, Sefine'yi kendine yurt etsinler, o festivallerde birlik ve beraberlikle birbiriyle kucaklaşsınlar. Allah sizden razı olsun. Şırnak, barışın, kardeşliğin, hoşgörünün şehridir, şehri olmaya devam etsin." şeklinde konuştu.



"CUDİ İNSANLIK TARİHİNE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR"



Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Cudi'ye çıkmak ve Cudi'de etkinlik yapmanın herkesi derinden etkilediğini söyledi.



"Alana indiğimiz andan itibaren dikkatle baktım da herkesin gözleri nemliydi, duyguluydu, yüzünde tebessüm vardı. Ne mutlu yüce Allah bize bugünleri yaşattı. Şükürler olsun. Cudi insanlık tarihine ev sahipliği yapıyor." diyen Pehlivan, Cudi'nin, ziyaret ve festival geleneğinin en eski örneğini teşkil ettiğini belirtti.



Pehlivan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Cudi kahraman Mehmetçiklerimizin, aziz şehitlerimizin, gazilerimizin müstesna hatıralarını bünyesinde barındırıyor ve bugünlere taşıyor. Cudi insanlık tarihi için müstesna bir yer. Cudi'nin son yıllarda maalesef biraz boynu büküktü, mahzundu. Çünkü bölücü terör örgütü, asırlardır geleneği yaşatan insanlarımızın buraya gelmesinin önüne set oluşturmuştu. Şükürler olsun güçlü devletimiz kararlılıkla terörle mücadelesini sürdürdü. Cumhurbaşkanımızın riyasetinde Mehmetçiklerimiz, jandarmamız, emniyetimiz, güvenlik korucularımız yoğun bir mücadele verdi, Cudi ve diğer alanlarda güvenlik sağlandı ve sağlanmaya devam ediyor. Bu sürede devletimiz güvenlik konseptleri geliştiriyor. Sağlanan bu huzur ortamının daim olması için yollar, üst bölgeleri yapılıyor. Bu konsept Cudi Dağı'nda da uygulandı."



"GÜZEL HİKAYELERİN BAŞLANGICINA HEP BİRLİKTE TANIKLIK EDİYORUZ"



"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Cudi'ye çıkalım, festival yapalım.' sözlerini emir telaki ettik. Hemen çalışmaları başlattık. Çalışmaları kahraman jandarmamızın eşliğinde yaptık." ifadelerini kullanan Pehlivan, Özel İdare ve yüklenici firmaların üzerlerine düşeni yaptığını bildirdi.





Pehlivan, geçen yıl Kurban Bayramı namazını bölgede kıldıklarını hatırlatarak, "Bayram namazı sonrası telefonla görüşme yapılan Cumhurbaşkanımız, 'Geçmişte hüzünlü hikayeleri olan Cudi'nin artık güzel hikayeleri olacak.' demişti. İşte bu güzel hikayelerin başlangıcına hep birlikte tanıklık ediyoruz. Ne mutlu bugünümüze. Bugün Cudi bize tebessüm ediyor. Huzurumuzu, kardeşlik hukukumuzu bozmak isteyen şer odaklarına ve terör örgütlerine asla ödün vermeyeceğiz. Birbirimize sıkı sıkıya kenetlenmeye devam edeceğiz ve yarınlara Şırnaklar ve ülke olarak güçlü yürüyeceğiz." dedi.



"CUDİ DAĞI'NIN 'MİLLİ PARK' İLAN EDİLMESİ İÇİN ÇALIŞMALARIN BAŞLATILDIĞI MÜJDESİNİ ALDIK"



Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka da heyecanlı ve coşkulu olduklarını aktardı.



Yarka, "1700 yıllık bir geleneği, atalarımızın bıraktığı kültürel mirası yeniden canlandırmanın haklı mutluluğunu yaşıyoruz. Tam 40 yıl sonra yine barış, birlik ve beraberlik içinde Sefine-i Nuh'tayız." diye konuştu.



Terör örgütünün Cudi Dağı ve çevresindeki saldırılarından dolayı 40 yıldır erteledikleri, geçmişte her yıl temmuz ayında yapılan "Cudi Festivali"ni, kahraman güvenlik güçlerinin bölgeyi teröristlerden temizlemesi sayesinde bugün yerinde, birlik ve beraberlikle gerçekleştirdiklerine işaret eden Yarka, şunları kaydetti:



"Tüm dinler için kutsal sayılan Cudi'yi tarihsel kimliğini korumak ve inanç turizmine açmak için Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin ilimizi ziyaretinde yapmış olduğumuz görüşme neticesinde, Hz. Nuh'un mekanı Cudi Dağı'nın 'Milli Park' olarak ilan edilmesi için gerekli çalışmaların başlatıldığı müjdesini aldık. 1980'li yıllara kadar kadim geleneğimiz olan ve her yıl bu ayda kutlanan festivalimizi Allah'ın izniyle tekrar canlandırdık. Her geçen yıl daha da coşkuyla kutlayacağız. Şimdiden önümüzdeki yıl için din, dil, ırk farkı gözetmeksizin bütün insanları bizimle bu coşkuyu yaşamaya davet ediyoruz."



Konuşmaların ardından balon ve güvercin uçuruldu, geminin karaya oturduğuna inanılan bölgede namaz kılındı.



Dengbejlerin sunduğu müzik dinletisinin ardından aşure ikramı yapıldı, bereket duası okundu.



Festivalin açılışına, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ali İhsan Ersoy, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Cizre Kaymakamı Davut Sinanoğlu, Silopi Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Emin Erkan, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ve vatandaşlar katıldı.