CHP'li Banu Özdemir'den ikiyüzlü yaklaşım!

Geçtiğimiz yılın mayıs ayında İzmir'e bağlı Çiğli ilçesinde yer alan bir caminin hoparlöründen İtalyan partizanlara ait olan 'Çav Bella' isimli şarkı çalınmıştı.



Söz konusu anları, gurur duyarcasına sosyal medya hesabından servis eden CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir, "Şaka bir tarafa, İzmir Karşıyaka, Konak, Bornova, Buca gibi birçok ilçede farklı camilerden Çav Bella çoklu müzikal nota çalındığı videolarını gördük." ifadelerini kullanmıştı.









Benzer bir provokasyon ise geçtiğimiz günlerde İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yaşandı.



Surp Takavor Kilisesi'nin duvarının üstüne çıkarak dans eden bir grup, emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.



CHP'li Özdemir, kiliseye yapılan saygısızlığa ilişkin yaptığı paylaşımda ise, geçtiğimiz yıldakinden uzak bir tavır sergiledi.



Görüntüleri 'saygısızlık' olarak nitelendiren Özdemir, ''Dini mabetler insanlığın ortak değerleridir'' paylaşımını yaptı.