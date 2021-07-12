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Ankara'daki katliamın son tanığı hayatını kaybetti!

Ankara'daki katliamın son tanığı hayatını kaybetti!

Ankara'nın Mamak ilçesinde kızı Meryem Atsak ile torunları Ömer İsmail Atsak ve Merve Atsak'ın, tabancayla vurularak ölmeleri ardından aynı silahla kendini vuran Öznur Aydın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Güncel / 12 Temmuz 2021 Pazartesi 18:35
Ankara'daki katliamın son tanığı hayatını kaybetti!

Küçük Kayaş Mahallesi Şehit Hanifi Caddesi'nde 7 Temmuz'da meydana gelen olayda Meryem, çocukları Merve ve Ömer İsmail Atsak, göğüs bölgelerinden silahla vurularak yaşamlarını yitirdi.

Evde bulunan anneanne Öznur Aydın da aynı silahtan çıkan kurşunla ağır yaralandı. Anne ve iki çocuğu, Ortaköy Mezarlık Camii'nde kılınan cenaze namazlarının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olayın ardından Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan Öznur Aydın, 5 gün sonra hayatını kaybetti. Öznur Aydın'ın cesedi, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

SUÇLAMAYI KABUL ETMEMİŞTİ

Öznur Aydın, olayın ardından hastanede verdiği ilk ifadesinde kızı ve torunlarını öldürdüğü suçlamasını kabul etmemişti. Öznur Aydın, kızı Meryem Atsak'ın eşi Özgür Atsak ile şiddetli geçimsizlik yaşadıklarını, sık sık tartıştıklarını ve bu yüzden sürekli çocuklarıyla yanına geldiğini söylemişti.

Öznur Aydın, kızı Meryem Atsak'ın, eşinin kendisine şiddet uyguladığını söylediğini ve bu yüzden intihar etmeye karar verdiğini, önce çocuklarının biberonlarına fare zehri attığını, etkili olmayınca da tabancayı alıp çocuklarını öldürdüğünü, sonra da aynı silahla kendisini vurduğunu ileri sürmüştü. Öznur Aydın, kızı ve torunlarını o şekilde görünce kendisinin de intihar etmeye kalktığını ve aynı silahı alıp kendisini vurduğunu söylemişti.


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