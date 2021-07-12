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16 Temmuz Tatil mi? 16 Temmuz Cuma Günü Resmi Tatil Olacak mı? Kurban Bayramı Tatili Uzatıldı mı? Kurban Bayramı Tatili Kaç Gün?

16 Temmuz Tatil mi? 16 Temmuz Cuma Günü Resmi Tatil Olacak mı? Kurban Bayramı Tatili Uzatıldı mı? Kurban Bayramı Tatili Kaç Gün?

Kurban Bayramına sayılı günler kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı’nı gerçekleştirdi. Milyonlarca kişinin beklediği Kabine Toplantısı’nın ardından 16 Temmuz tatil mi? sorusuna cevap verildi. Peki, 16 Temmuz tatil mi? 16 Temmuz Cuma günü resmi tatil olacak mı?

Güncel / 12 Temmuz 2021 Pazartesi 09:34
16 Temmuz Tatil mi? 16 Temmuz Cuma Günü Resmi Tatil Olacak mı? Kurban Bayramı Tatili Uzatıldı mı? Kurban Bayramı Tatili Kaç Gün?

Kurban Bayramı tatilinin gelmesiyle birlikte Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından gerçekleştirdiği açıklamalarda resmi tatil belirlendi. Peki, 16 Temmuz tatil mi? 16 Temmuz Cuma günü resmi tatil olacak?

16 Temmuz Tatil mi?


15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününe geri sayım başladı. 2021 Kurban Bayramı tatilinin gelmesinin üzerine 16 Temmuz tatil mi? soruları gündeme geldi. Kurban Bayramı öncesine denk gelmesi sebebiyle 16 Temmuz 2021 tatil haberi bekleniyor. Peki, 16 Temmuz 2021 tatil mi? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek olan Kabine Toplantısı'nın ardından 16 Temmuz 2021 tarihinde resmi tatil olup olmayacağı kararlaştırılacak. 16 Temmuz 2021 tarihinin resmi tatil olup olmadığı henüz kararlaştırılmadı.

16 Temmuz 15 Temmuz İle Birleşti mi?


15 Temmuz 2021 gününün resmi tatil olması beraberinde 16 Temmuz'un resmi tatil olup olmayacağı tartışmasını getirdi. Kabine Toplantısı'nda 15 Temmuz'un resmi tatil olduğu haberinin verilmesinin ardından 16 Temmuz 15 Temmuz ile birleşti mi? sorusu gündeme geldi. Pek çok kişinin merak ettiği 16 Temmuz'un 15 Temmuz ile birleşip birleşmediği henüz açıklanmadı. Peki, 15 Temmuz'da sokağa çıkma yasağı var mı?


15 Temmuz'da Sokağa Çıkma Yasağı Var mı?


1 Temmuz 2021 tarihinde sokağa çıkma yasaklarının kalkmasıyla birlikte resmi tatillerde sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı merak konusu oldu. 15 Temmuz 2021 Perşembe günü sokağa çıkma yasağı var mı soruları gündeme gelse de 15 Temmuz 2021 Perşembe günü sokağa çıkma yasağının olup olmadığı netleşmedi. Konuyla ilgili kesin karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştireceği Kabine Toplantısı'nın ardından kesinlik kazanacak.

16 Temmuz tatil mi? ve 15 Temmuz'da sokağa çıkma yasağı var mı? soruları gerçekleştirilecek olan Kabine Toplantısı sonrasında Resmi Gazete'de yayınlanacak.

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