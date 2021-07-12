13 Temmuz Salı Yayın Akışı 13 Temmuz Salı Atv Kanal D Show Tv Star Tv Fox Tv TV8 TRT1 Kanal 7 Yayın Akışı 13 Temmuz Salı TV’de Hangi Diziler Var? 13 Temmuz Salı Hangi Diziler Var?

Türkiye'nin kanallarında yeni bir hafta daha büyük bir heyecanla başladı. Birbirinden değerli dizilerin yeni bölümlerinin ekrana geleceği 13 Temmuz Salı günü hangi diziler var? 13 Temmuz 2021 Salı günü yayın akışı…





13 Temmuz 2021 Salı ATV Yayın Akışı



13 Temmuz 2021 Salı Star TV Yayın Akışı



13 Temmuz 2021 Salı Show TV Yayın Akışı



13 Temmuz 2021 Salı FOX TV Yayın Akışı



13 Temmuz 2021 Salı TRT1 Yayın Akışı



13 Temmuz 2021 Salı Kanal 7 Yayın Akışı



13 Temmuz 2021 Salı TV8 Yayın Akışı



• 08.00 Kahvaltı Habereri• 10.00 Kardeşlerim• 13.0 ATV Gün Ortası• 14.00 Maraşlı• 16.05 Bir Zamanlar Çukurova• 19.00 ATV Ana Haber• 20.00 Maraşlı• 06.00 Geniş Aile• 07.00 Medcezir• 09.15 Yüksek Sosyete• 10.45 Kaçak Gelinler• 13.15 Aramızda Kalsın• 16.20 Güzel Köylü• 18.30 Star Haber• 20.00 Dedemin Fişi• 06.00 Sevcanla Lezzet Yolunda• 07.00 Kalp Atışı• 10.00 Yeni Gelin• 13.00 Bir Şansım Olsa• 14.30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk• 18.45 Show Ana Haber• 22.00 Güldür Güldür Show• 08.00 Çalar Saat• 11.00 Şef Akademi Doğada• 12.30 Hayat Bayram Olsa• 14.00 Mucize Doktor• 16.30 Şevkat Yerimdar• 19.00 FOX Ana Haber• 20.00 Oluversin Gari• 06.10 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi• 07.20 Vuslat• 11.00 Tozkoparan• 12.35 Gönül Dağı• 15.45 Masumlar Apartmanı• 19.00 Ana Haber• 20.00 Yabancı Sinema ‘Kong: Kafatası Adası’• 06.30 Kanal 7'de Sabah• 08.00 Tv Filmi• 09.45 Yemin• 10.50 Nermin'in Enfes Mutfağı• 12.30 Dizi ‘Aşk Bir Rüya’• 14.30 Mutfağım Şahane• 15.30 Masum• 18.00 Kanal 7 Haber Saati• 19.00 Baş Tacım• 21.30 Diriliş Ertuğrul• 06.30 Oynat Bakalım• 07.15 8'de Sağlık• 08.30 Oynat Bakalım• 09.30 MasterChef Türkiye• 13.00 Paylaş Benimle• 15.00 Paylaş Benimle / Yeni Bölüm• 17.15 MasterChef Türkiye• 20.00 MasterChef Türkiye- KolajTürkiye'nin en sevilen kanallarının