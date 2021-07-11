Zülfü Livaneli'den skandal sözler: Kimse bana FETÖ dedirtemez

Eski CHP'li milletvekili Zülfü Livaneli, Halk TV'de katıldığı yayında FETÖ'yü kutsayarak büyük bir skandala imza attı. 15 Temmuz'un yıl dönümüne sayılı günler kala 251 şehidi yok sayan binlerce gazinin acısını unutan Livaneli, şehitlerin kemiklerini sızlatacak sözler söyledi.



'BANA KİMSE 'FETÖ' DEDİRTEMEZ'



Livaneli, geçtiğimiz gün Halk TV'de Şirin Payzın'ın sunduğu 'Sözüm var' programına bağlandı. Barış Terkoğlu ve Emin Çapa'nın da bulunduğu programda Livaneli, FETÖ'den bahsederken ayrı bir parantez açtı ve 'Benim Baykal'la Ecevit'le diğerleriyle bir sorunum yok ama bu Fetullah meselesini ben diğerleri gibi FETÖ tabirini kimse ağzıma takamaz.



Bu Gülen Hareketi'nin kiminle ilişkili olduğunu kimin kime kontenjan verdiğini kimin kime şefaat ettiğini kimin kime ne bağışladığını gazeteciler lütfen araştırın.' dedi.



BÜLENT ECEVİT'E YÖNELİK SÖZLERİ DE TEPKİ ÇEKMİŞTİ



Zülfü Livaneli geçtiğimiz günlerde Bülent Ecevit için 'Ecevit de, Baykal da partilerinin başına solcular belediyelerde, hükümette iktidar olamasın diye getirildiler.



Solun başını bağlayan, yolunu şaşırtan insanlar bunlar. Ecevit, Fethullah Gülen teşkilatıyla yan yana geldi, onlara kontenjan verdi, her türlü olanağı sundu. FETÖ'yü devlete ilk yerleştiren Bülent Ecevit'tir.



Uzun lafın kısası, Ecevit, Baykal gibi insanlar sol filan değil, soldan hoşlanmayan, tipik Türk milliyetçileridir.' ifadelerini kullanmıştı. Bu sözler kamuoyunun ve sol kesimin tepkisini çekmişti.