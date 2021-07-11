USD (Alış - Satış) : 8,67 - 8,69 EURO (Alış - Satış) : 10,27 - 10,29
Ana Sayfa.
Güncel
Tosuncuk'un adliyedeki isteği şaşırttı: Poşet poşet taşındı!

Tosuncuk'un adliyedeki isteği şaşırttı: Poşet poşet taşındı!

Binlerce insanı dolandırdığı için geçtiğimiz çarşamba günü tutuklanarak cezaevine gönderilen Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın adliyede bulunduğu süre boyunca sık sık acıkarak avukatlarına yiyecek ve içecek sipariş ettiği öğrenildi. Adli işlemleri uzun sürdüğü için yaklaşık 13 saat boyunca adliyede kalan ve işlem aralarında sık sık yemek yiyen Aydın'a yaklaşık 3 kez yemek geldiği gözlemlendi.

Güncel / 11 Temmuz 2021 Pazar 17:17
Tosuncuk'un adliyedeki isteği şaşırttı: Poşet poşet taşındı!

Binlerce insanı dolandıran Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın (30) geçtiğimiz çarşamba günü çıkarıldığı İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştı.

Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın adliyedeki işlemleri sırasında avukatlarından sıkça 'Acıktım' diyerek yemek talep ettiği öğrenildi.

Adli işlemlerinin yaklaşık 13 saat boyunca sürdüğü belirlenen Aydın'ın adliyede kaldığı süre boyunca yaklaşık 3 kez yemek siparişi verdiği öğrenildi.

Tüm gün adliyede olan Mehmet Aydın, yiyecek ve içecek ihtiyacını avukatları aracılığıyla karşıladı.

İFADE VERMEK ACIKTIRDI

Brezilya'da yakalanmasının ardından Türkiye'ye getirilen Tosuncuk, emniyet işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirilmişti. Geçtiğimiz çarşamba günü sabah saat 08.00 sularında adliyeye gelen Mehmet Aydın, ifade vermek için savcılığa götürüldü. Savcılık ifadesi yaklaşık 4 saat süren Aydın, ifade bitiminde avukatlarından yemek istedi.

Savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Tosuncuk, adliyede geçirdiği süre boyunca sık sık 'Acıktım' diyerek avukatlarından yemek talep etti.

Avukatları ise Aydın'a, gün boyu ellerinde poşetlerle yiyecek ve içecek taşıdı.

Hakimliğin tutuklama kararının ardından ise Tosuncuk, Edirne F Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

12-18 Temmuz Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı