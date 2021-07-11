Şanlı bayrağı yırtıp, yere atıp, üzerine basmıştı! Gözaltına alındı

İstanbul Polisi'ni harekete geçiren olay, bugün Büyükçekmece Sahili'nde saat 16.50 sıralarında meydana geldi. Yabancı uyruklu bir kadın, iddialara göre indirdiği Türk Bayrağı'nı yırttı ve yere atarak üzerine bastı.



VATANDAŞLAR KADINA TEPKİ GÖSTERDİ



Kadının bayrağı yırttığını gören vatandaşlar olaya ve kadına tepki gösterdi. Olayla ilgili soruşturma açıldı ve İstanbul Polisi inceleme başlattı. Kadının, İran uyruklu Z.M. olduğu tespit edildi.



GÖZALTINA ALINDI



Bir iş yerinin giriş kısmında asılı olan Türk Bayrağı'nı indirdiği, yırtarak yere attığı ve üzerine bastığı tespit edilen Z.M. isimli kadın yakalanarak gözaltına alındı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelinin yasal işlemlerinin ardından sınır dışı edilmesinin beklendiği ifade edildi.