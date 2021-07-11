Sanatçı Demet Sağıroğlu; ülkemizde bir dönem uygulanan başörtüsü yasağını savundu

Nilüfer Dilrûba Yılmaz; Demet Sağıroğlu'nun söz konusu açıklamasına tepki gösterdi ve 'Şarkılarınızla büyüyen biriyim, bu cevabınız şarkılarınız kadar iyi değil. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak neden başka bir ülkede okumak zorunda bırakılıyorum mantıklı bir izah?' diye sordu.



DEMET SAĞIROĞLU, ÖZLEM ZENGİN'İ HEDEF ALDI



Demet Sağıroğlu; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tokat Milletvekili avukat Özlem Zengin'i hedef aldı ve 'Özlem hanım yüzümüze baka baka yalan söylüyor. 'Bize kadar kadın okuyamazdı' diyen bir kadına hemen ailemin eski kuşağından örnek vereyim. Halam T.C.'nin ilk avukatlarındandır. Teyzelerim ve annem de mühendis, avukat ve öğretmendir. Tüm kadınlarımız okumuş, okumaya devam etmektedir!' iddiasında bulundu.



'BİZLERE OKUMA HAKKI DAHA YENİ VERİLDİ!'



Nilüfer Dilrûba Yılmaz da; Demet Sağıroğlu'na cevap verdi ve 'Demet hanım Özlem hanımefendi sizin gibi başı açık olan hanımlardan bahsetmiyor. Bizim gibi başörtüsü kullanan hanımlardan bahsediyor. Bizlere okuma hakkı daha yeni verildi de!' ifadelerini kullandı.



'OKUMAK İSTEYEN İNSAN ARABİSTAN'A DA GİDİP OKURDU'



Sanatçı Demet Sağıroğlu; Nilüfer Dilrûba Yılmaz'a yeniden cevap verdi ve ülkemizde bir dönem uygulanan başörtüsü yasağını savundu ve 'Okumak isteyen insan Arabistan'a da gidip okurdu' dedi.







'O GÜNLER BAŞÖRTÜSÜ ADI ALTINDAKİ ARAP SEVİCİLİĞİNİN ÖNLEMİNİ ALMAK İÇİN ÖNLEMDİ'



Demet Sağıroğlu; 'Başkanın çocukları gibi yurtdışına gidememişsiniz, üzüldüm. Okumak isteyen insan Arabistan'a da gidip okurdu. Çok da sponsorunuz olurdu. Başörtüsü dayatması yanlıştı. Ama anladığım kadarıyla o günler, bugünki baş örtüsü adı altındaki Arap seviciliğinin önlemini almak için önlemdi' iddiasında bulundu.



'TÜRKIYE CUMHURİYETİ VATANDAŞI OLARAK NEDEN BAŞKA BİR ÜLKEDE OKUMAK ZORUNDA BIRAKILIYORUM'



Nilüfer Dilrûba Yılmaz, Demet Sağıroğlu'nun söz konusu açıklamasına tepki gösterdi ve 'Demet hanım hayatımda okuduğum en saçma cümleleri kurdunuz. Şarkılarınızla büyüyen biriyim, bu cevabınız şarkılarınız kadar iyi değil. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak neden başka bir ülkede okumak zorunda bırakılıyorum mantıklı bir izah?' diye sordu



ERDOĞAN, 49 YIL SÜREN BAŞÖRTÜSÜ YASAĞINI KALDIRMIŞTI



Başkan Recep Tayyip Erdoğan; 30 Eylül 2013 tarihinde, 1964 yılında ülkemizde başlayan başörtüsü yasağını sona erdirdi, kamu kurumlarında uygulanan başörtüsü yasağını kaldırmıştı.