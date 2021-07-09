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Kırkpınar Yağlı Güreşleri Saat Kaçta? Kırkpınar Yağlı Güreşlerini Kim Kazandı? Ne Zaman? Başpehlivan Kim Oldu?

Kırkpınar Yağlı Güreşleri Saat Kaçta? Kırkpınar Yağlı Güreşlerini Kim Kazandı? Ne Zaman? Başpehlivan Kim Oldu?

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı güreşleri başladı! Bu yıl Edirne’de 660’ncısı düzenlenecek olan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, güreş severlerin ilgi odağı oldu! Heyecanlandıran tarihi spora saatler kala Kırkpınar Yağlı Güreşleri saat kaçta? sorusu gündeme geldi. Dualı Çayır meydanında gerçekleşecek olan 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı güreşleri saat kaçta? 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı güreşleri hangi kanalda yayınlanacak?

Güncel / 9 Temmuz 2021 Cuma 12:17
Kırkpınar Yağlı Güreşleri Saat Kaçta? Kırkpınar Yağlı Güreşlerini Kim Kazandı? Ne Zaman? Başpehlivan Kim Oldu?

Bu yıl 660'ncısı düzenlenecek olan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Edirne'de başladı! Binlerce yağlı güreş severin buluştuğu Edirne'de otellerde yer kalmaması üzerine izleyiciler sokaklarda sabahladı! Binlerce kişiyi heyecanlandıran tarihi spor 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı güreşleri ne zaman başlayacak?

Kırkpınar Yağlı güreşleri Saat Kaçta?


10 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirilecek olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri 10 Temmuz 2021 tarihinde saat 12.30'da başlayacak.



Kırkpınar Yağlı Güreşleri Hangi Kanalda?


Bu yıl 660. Kez düzenlenecek olan Kırkpınar yağlı güreşlerine saatler kala Kırkpınar yağlı güreşleri hangi kanalda ve Kırkpınar yağlı güreşleri hangi kanalda yayınlanacak? Soruları gündeme geldi! Binlerce kişinin heyecanla beklediği 2021 Kırkpınar yağlı güreşlerini bu yıl DMAX Türkiye yayınlayacak! Peki, Kırkpınar yağlı güreşleri yayın programı;

Kırkpınar Yağlı Güreşleri DMAX Türkiye

18:30 Açılış Merasimi

10.07.2021

12:30

1.Tur

Kırkpınar Yağlı Güreşleri

DMAX Türkiye

15:002.TurKırkpınar Yağlı Güreşleri

DMAX Türkiye

17:00

3.Tur

Kırkpınar Yağlı Güreşleri

DMAX Türkiye

11.07.2021

12:30

Çeyrek Final

Kırkpınar Yağlı Güreşleri

DMAX Türkiye

14:00

Yarı Final

Kırkpınar Yağlı Güreşleri

DMAX Türkiye

15:00

Ağalık İhalesi

Kırkpınar Yağlı Güreşleri

DMAX Türkiye

17:00

Final

Kırkpınar Yağlı Güreşleri

DMAX Türkiye



Kırkpınar Yağlı Güreşlerine Kaç Pehlivan Katılacak?


Bu yıl 660. Kez gerçekleştirilecek olan Kırkpınar Yağlı Güreşlerine 2 bin 160 pehlivan katılacak. Peki, Kırkpınar Yağlı Güreşleri seyircili olacak mı?

Kırpınar Yağlı Güreşleri Seyircili Olacak mı?


660. Kırkpınar Yağlı Güreşleri koronavirüs önlemleri kapsamında gerçekleştirilecek. Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleşecek olan Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde bazı tribünlerde koltuklar olmayacak. Tam kapasiteli gerçekleştirilmeyecek olan tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri televizyon ekranlarında yayınlanacak. Peki Tarihi Kırkpınar yağlı güreşleri finali ne zaman?

Kırkpınar Yağlı Güreşleri Finali Ne Zaman?


Tarihi Kırkpınar yağlı güreşleri 11 Temmuz Pazar  2021 tarihinde gerçekleşecek olan başpehlivanlık final güreşiyle son bulacak.

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