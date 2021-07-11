USD (Alış - Satış) : 8,67 - 8,69 EURO (Alış - Satış) : 10,27 - 10,29
Ana Sayfa.
Güncel
İstanbul Boğazı'nda savaş gemisi paniği!

İstanbul Boğazı'nda savaş gemisi paniği!

İstanbul Boğazı'ndan geçen savaş gemilerinin oluşturduğu sert dalgalar sonrası Üsküdar Çengelköy'de korku dolu anlar yaşandı. Dalgalar sonrası bir kafeyi su basarken balıkçılara ait ahşap iskele de parçalandı. Dalgaların vurduğu kafeden vatandaşların kaçmaya başladığı anlar ise kameralara yansıdı.

Güncel / 11 Temmuz 2021 Pazar 10:23
İstanbul Boğazı'nda savaş gemisi paniği!

Olay geçtiğimiz günlerde Üsküdar Çengelköy Sahili'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu savaş gemilerin İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptığı esnada normal seyir hızının üstüne çıkması nedeniyle oluşan sert dalgalar sahil şeridindeki kafe ve balıkçı iskelesini vurdu.

Şiddetli dalgaların vurduğu esnada kafe içerisinde oturan müşteriler bir an da sular içerisinde kalırken, balıkçı iskeleleri ise dalgaların şiddetine dayanamayarak parçalandı. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

'İSKELE DALGALARA DAYANAMADI, PARÇALANDI'

Yaşanan olaya ilişkin konuşan kafe işletmecisi İsmet Morgül, 'Geçtiğimiz günlerde savaş yabancı uyruklu savaş gemilerinin geçişi olmuştu.

Bu zamana kadar başımıza gelmeyen bir olay ile karşılaştık.

Gemilerin oluşturduğu dalgalar kıyıya vurdu. İçeride o esnada müşteriler de vardı.

Peş peşe büyük dalgalar gelince herkes kaçmaya başladı. Norma hızlarının üzerinde hareket edince dalgalar sert vurdu.

Ayrıca kayıkçıların iskele olarak kullandıkları alanda parçalandı' diye konuştu.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

12-18 Temmuz Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı