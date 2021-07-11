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Günün fıkrası Kılıçdaroğlu'ndan! İktidar olmak için bakın ne vaat etti!

Günün fıkrası Kılıçdaroğlu'ndan! İktidar olmak için bakın ne vaat etti!

CHP yönetimindeki belediyeler, sık sık çöp tepeleri ile gündeme gelirken bunun son örneği Ankara Çankaya oldu. İlçede her tarafta çöp tepeleri varken Kemal Kılıçdaroğlu ise komik bir vaatte bulundu ve iktidara gelmeleri halinde Türkiye'yi 5 yılda bölgenin yıldızı yapacaklarını söyledi.

Güncel / 11 Temmuz 2021 Pazar 16:32
Günün fıkrası Kılıçdaroğlu'ndan! İktidar olmak için bakın ne vaat etti!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Edirne'de muhtarlarla bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, burada muhtarlara iktidara gelmeleri halinde yapacaklarından bahsetti. CHP'li belediyelerin yönettiği ilçelerde durum ortadayken Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleri fıkra etkisi yarattı.


CHP Genel Başkanı şunları söyledi:

'5 YIL İÇİNDE TÜRKİYE BÖLGESİNİN YILDIZI OLACAK'

'Sonunda bu sandık gelecek. Türkiye'nin yeni bir başlangıç yapması lazım. Zengin bir ülkeyiz, fakir değil. Her türlü imkanımız var. Hepsini çözeceğiz. Bundan kesinlikle emin olmanız lazım.

Öyle 20 yılda çözeceğiz falan değil. 6 ayda bu memlekette herkes rahat bir nefes alacak. 5 yıl içinde Türkiye, bölgesinin yıldızı olacak. Doğu Akdeniz'de çıkan karbon yatakları, Türkiye üzerinden Avrupa'ya gidecek.'

ANKARA VE İZMİR'DE ÇÖP TEPELERİ

Ankara'da CHP'li Çankaya Belediyesi'nde maaşlarını yetersiz bulan işçilerin iş bırakması nedeniyle sokaklarda çöp tepeleri oluştu.

CHP'nin yönetimindeki belediyeler için artık bir klasik olan manzara için AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Mehmet Yılmazer'de siyasetin popüler nesli Z kuşağına atıf yaparak 'Z kuşağı da sizi anlayacak artık. Çünkü Z kuşağı çöplerin alınmadığı belediye daha önce görmemişti.' ifadelerini kullandı.

Öte yandan Çankaya Belediyesi işçilerinin çöpleri toplamaması nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çöpleri topladığı belirtilse de ilçede hala çöp tepeleri mevcut.

Geçtiğimiz günlerde de CHP'li İzmir'in Buca ilçesine bağlı Kaynaklar'daki alan, moloz yığınları ve çöple doldu. Yaşanan çevre katliamı bölge sakinlerinin tepkisine neden oldu.


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