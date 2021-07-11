Geleneksel Medya Ve dijital medya içerik üreticileri ,Tuzla Gençlik Kampında yarıştı

Tuzla Şehit Ömer Halisdemir Gençlik Kampı, özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Milyonların takip ettiği sosyal medya içerik üreticileri, radyocular ve gazetecilerden oluşan 40 kişilik ekip, Tuzla Belediyesi ev sahipliğinde Tuzla Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Gençlik Kampı'nda buluştu. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu'nun katıldığı etkinlik kamp ateşi eşliğinde geç saatlere kadar sürdü. Her anı eğlence, adrenalin ve heyecana sahne olan etkinlikte katılımcılar kamp içerisinde bulunan Paintball ve macera parkurunda kıyasıya yarıştıktan sonra, eğlence uçuş noktası (Zippline) ile insan sapanı fırlatma parkurunda heyecan dolu anlar yaşadılar. Katılımcılar, hava karardığında ise Başkan Yazıcı'nın yaktığı kamp ateşinin etrafında şarkılar söyleyip şiir dinletileriyle hünerlerini sergilediler. Keyifli anlara sahne olan etkinlikte Başkan Yazıcı, katılımcılarla tek tek ilgilenerek teşekkür etti.





“ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR GENÇLİK KAMPI, TÜM GENÇLERİN BİR ARADA OLABİLECEĞİ BİR YER”



Sosyal medyada çektikleri videolar ile milyonlarca izleyiciye ulaşan Kafalar grubundan Bilal Hancı,” Çok güzel bir etkinlikti. İyi ki gelmişiz, Çok güzel insanlar ile birlikteydik. Çok güzel aktiviteler oldu. Başkanımız çok güzel ağırladı” dedi. Fatih Yasin ise,” Çok güzel ve eğlenceli bir aktiviteydi. Şehit Ömer Halisdemir Gençlik Kampı, tüm gençlerin bir arada olabileceği bir yer. Ben çok keyif aldım. Herkese buraya gelmeyi öneriyorum” dedi. Atakan Özyurt ise,” Çok keyifli bir gündü. Burada bizi çok güzel ağırladılar. Eski dostlarımız ile burada güzel vakit geçirdik” dedi.





“DOĞANIN İÇERİSİNDEYİZ”



Sosyal medyada Röportaj Adam olarak tanınan Mahsun Karaca,” Çok güzel bir etkinlikti. Doğanın içerisindeyiz. Yeşili ve doğayı çok seviyoruz. Burada paintball yaptık. Ben daha önce yapmamıştım. Çok güzel bir deneyim oldu. Gün içerisinde yoruldum ama çok keyifliydi” dedi. Painball yarışı sonrasında ‘Kim kazandı?' sorusuna cevap veren Hakkı Alkan, ”Burada birisinin kazanması mümkün değil. O bayrağı kimse alamaz” dedi.

