Galatasaray yeni bir transfer haberiyle çalkalanıyor! Galatasaray'a geleceği konuşulan Gedson Fernandes Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı. Milyonlarca taraftarın mutluluğuna sebep olan Gedson Fernandes'in transfer haberi bekleniyor. Peki, Gedson Fernandes kimdir? Gedson Fernandes nereli?





Gedson Fernandes Kimdir?



Gedson Fernandes Kaç Yaşında?



Gedson Fernandes Hangi Mevkide Oynuyor?



Gedson Fernandes'in Boyu Kaç?



Gedson Fernandes Oynadığı Takımlar



Gedson Fernandes Nereli?



Gedson Fernandes, 9 Ocak 1999 tarihinde Sao Tome ve Principe adalarında dünyaya gelmiştir. Galatasaray'a transfer olacağı haberinin duyulması üzerinesorularına maruz kalan Fernandes, futbol kariyerine Portekiz Ligi'nde başlamıştır. Peki,9 Ocak 1999 doğumlu olan Gedson Fernandes, 22 yaşındadır.Gedson Fernandes orta saha mevkisinde aktif olarak oynamaktadır. Bunun yanı sır aihtiyaç durumlarında sağ kanatta ve on numara pozisyonlarında da yer alabilmektedir.Galatasaray'a transfer olacağı iddia edilen Gedson Fernandes, 1.84 boyundadır.Galatsaray Spor Kulübüne transfer haberinin gelmesi üzerine sosyal medyada oldukça fazla konuşulan Gedson Fernandes kariyer hayatında pek çok takımda yer almıştır. İşte 21 yaşındaki başarılı oyuncu• Befica• Galatasaray• Benfica B• Benfica U17• Benfica Altyapı• TottenhamGenç futbolcu Gedson Fernandes, Sao Tome ve Principe adalarında dünyaya gelmiştir. Galatasaray'a transferi beklenen Gedson Fernandes São Tomélidir.Galatasaray taraftarını heyecanlandıranolacak sorusu ve daha fazlası önümüzdeki günlerde belli olacak. Gedson Fernandes'in transferinin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.