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Gedson Fernandes Kimdir? Gedson Fernandes Kaç Yaşında?

Gedson Fernandes Kimdir? Gedson Fernandes Kaç Yaşında?

Galatasaray’ın yeni transfer haberinin yayılması üzerine Gedson Fernandes heyecanı başladı! Galatasaray taraftarının heyecanla beklediği Gedson Fernandes’in transfer süreci bekleniyor. Taraftarın yakın takibinde yer alan Gedson Fernandes kimdir? Gedson Fernandes kaç yaşında? Portekiz Milli Takım formasını giyen Gedson Fernandes’in oynadığı takımlar

Güncel / 9 Temmuz 2021 Cuma 16:03
Gedson Fernandes Kimdir? Gedson Fernandes Kaç Yaşında?

Galatasaray yeni bir transfer haberiyle çalkalanıyor! Galatasaray'a geleceği konuşulan Gedson Fernandes Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı. Milyonlarca taraftarın mutluluğuna sebep olan Gedson Fernandes'in transfer haberi bekleniyor. Peki, Gedson Fernandes kimdir? Gedson Fernandes nereli?

Gedson Fernandes Kimdir?


Gedson Fernandes, 9 Ocak 1999 tarihinde Sao Tome ve Principe adalarında dünyaya gelmiştir. Galatasaray'a transfer olacağı haberinin duyulması üzerine Gedson Fernandes kimdir? sorularına maruz kalan Fernandes, futbol kariyerine Portekiz Ligi'nde başlamıştır. Peki, Gedson Fernandes hangi takımlarda oynamıştır?

Gedson Fernandes Kaç Yaşında?


9 Ocak 1999 doğumlu olan Gedson Fernandes, 22 yaşındadır.



Gedson Fernandes Hangi Mevkide Oynuyor?


Gedson Fernandes orta saha mevkisinde aktif olarak oynamaktadır. Bunun yanı sır aihtiyaç durumlarında sağ kanatta ve on numara pozisyonlarında da yer alabilmektedir.

Gedson Fernandes'in Boyu Kaç?


Galatasaray'a transfer olacağı iddia edilen Gedson Fernandes, 1.84 boyundadır.

Gedson Fernandes Oynadığı Takımlar


Galatsaray Spor Kulübüne transfer haberinin gelmesi üzerine sosyal medyada oldukça fazla konuşulan Gedson Fernandes kariyer hayatında pek çok takımda yer almıştır. İşte 21 yaşındaki başarılı oyuncu Gedson Fernandes'in oynadığı takımlar;

• Befica

• Galatasaray

• Benfica B

• Benfica U17

• Benfica Altyapı

• Tottenham



Gedson Fernandes Nereli?


Genç futbolcu Gedson Fernandes, Sao Tome ve Principe adalarında dünyaya gelmiştir. Galatasaray'a transferi beklenen Gedson Fernandes São Tomélidir.

Galatasaray taraftarını heyecanlandıran Gedson Fernandes transferi ne zaman olacak sorusu ve daha fazlası önümüzdeki günlerde belli olacak. Gedson Fernandes'in transferinin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

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