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Formula 1 Türkiye Grand Prix Bilet Fiyatları Ne Kadar? Formula 1 Biletleri Ne Zaman Satışa Çıkacak? Formula 1 Türkiye Grand Prix Ne Zaman?

Formula 1 Türkiye Grand Prix Bilet Fiyatları Ne Kadar? Formula 1 Biletleri Ne Zaman Satışa Çıkacak? Formula 1 Türkiye Grand Prix Ne Zaman?

Formula 1 Türkiye Grand Prix bilet fiyatları belli oldu! Rekor sayıda ilgi gören biletlerin fiyatlarının açıklanmasının ardından Formula 1 biletleri ne zaman satışa çıkacak? Sorusu gündeme geldi. Peki, Formula 1 Türkiye Grand Prix bilet fiyatları ne kadar? Formula 1 Türkiye biletleri ne zaman satıla çıkıyor?

Güncel / 11 Temmuz 2021 Pazar 14:53
Formula 1 Türkiye Grand Prix Bilet Fiyatları Ne Kadar? Formula 1 Biletleri Ne Zaman Satışa Çıkacak? Formula 1 Türkiye Grand Prix Ne Zaman?

Formula 1 Grand Prix'e sayılı günler kala nefesler tutuldu! Pek çok formula 1 severin heyecanla beklediği Grand Prix biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı belli oldu! Peki, Formula 1 Grand Prix bilet fiyatları ne kadar? Formula 1 Grand Prix biletleri ne zaman satışa çıkacak?

Formula 1 Grand Prix Biletleri Ne Zaman Satışa Çıkacak?


Formula 1 Grand Prix'e sayılı günler kaldı! 2021 sezonunun 16. Yarışı olacak olan Formula 1 Grand Prix 1-3 ekim 2021 tarihinde düzenlenecek. 100 bini aşkın sporseverin buluşacağı Formula 1 Grand Prix yarışları Intercity İstanbul Park'ta gerçekleşecek. Peki, formula 1 Türkiye Grand Prix biletleri ne zaman satışa çıkacak?



Formula 1 Grand Prix biletleri ne zaman satışa çıkacak?


1-3 ekim 2021 tarihleri arasında düzenlenecek olan Formula 1 Grand Prix yarışlarının bilet fiyatları belli oldu! Bilet fiyatlarının açıklanmasının ardından pek çok Formula 1 sever Formula 1 Grand Prix biletleri ne zaman satışa çıkacak sorusunu gündeme getirdi. Yapılan açıklamalar doğrultusunda 2021 Formula 1 Grand Prix biletleri 12 Temmuz Pazartesi günü saat 12.30'da internet üzerinden satışa sunulacak. Peki, Formula 1 Grand Prix biletleri ne kadar?

Formula 1 Grand Prix Biletleri Ne Kadar?


Formula 1 takvimi doğrultusunda 1-3 ekim 2021 tarihinde İstanbul Park'ta düzenlenmesi planlanan Formula 1 Grand Prix bilet fiyatları açıklandı!

100 bini aşkın sporseverin buluşacağı Formula 1 Grand Prix'sinde fiyatlar 300 TL ve 3 bin 300 tl arasında değişecek. En ucuz bölge olarak söylenen açık alan fiyatları 300 lira olurken indirimli ücretler ise 31 Temmuz tarihine kadar geçerli olacak. Geçen yıl Formula 1 takviminde bulunan Türkiye Grand Prix'si, sezonun en iyi yarışı seçildi. Bu yıl da aynı performansın gerçekleşmesi bekleniyor.



2021 Formula 1 Grand Prix biletleri sporseverler için 12 Temmuz 2021 tarihinde saat 12.30'da satıla sunulacak!

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