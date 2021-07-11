Formula 1 Türkiye Grand Prix Bilet Fiyatları Ne Kadar? Formula 1 Biletleri Ne Zaman Satışa Çıkacak? Formula 1 Türkiye Grand Prix Ne Zaman?

Formula 1 Grand Prix'e sayılı günler kala nefesler tutuldu! Pek çok formula 1 severin heyecanla beklediği Grand Prix biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı belli oldu! Peki, Formula 1 Grand Prix bilet fiyatları ne kadar? Formula 1 Grand Prix biletleri ne zaman satışa çıkacak?





Formula 1 Grand Prix Biletleri Ne Zaman Satışa Çıkacak?



Formula 1 Grand Prix biletleri ne zaman satışa çıkacak?



Formula 1 Grand Prix Biletleri Ne Kadar?



Formula 1 Grand Prix'e sayılı günler kaldı! 2021 sezonunun 16. Yarışı olacak olan Formula 1 Grand Prix 1-3 ekim 2021 tarihinde düzenlenecek. 100 bini aşkın sporseverin buluşacağı Formula 1 Grand Prix yarışları Intercity İstanbul Park'ta gerçekleşecek. Peki,1-3 ekim 2021 tarihleri arasında düzenlenecek olan Formula 1 Grand Prix yarışlarının bilet fiyatları belli oldu! Bilet fiyatlarının açıklanmasının ardından pek çok Formula 1 sever Formula 1 Grand Prix biletleri ne zaman satışa çıkacak sorusunu gündeme getirdi. Yapılan açıklamalar doğrultusunda 2021 Formula 1 Grand Prix biletleri 12 Temmuz Pazartesi günü saat 12.30'da internet üzerinden satışa sunulacak. Peki,Formula 1 takvimi doğrultusunda 1-3 ekim 2021 tarihinde İstanbul Park'ta düzenlenmesi planlananaçıklandı!100 bini aşkın sporseverin buluşacağı Formula 1 Grand Prix'sinde fiyatlar 300 TL ve 3 bin 300 tl arasında değişecek. En ucuz bölge olarak söylenen açık alan fiyatları 300 lira olurken indirimli ücretler ise 31 Temmuz tarihine kadar geçerli olacak. Geçen yıl Formula 1 takviminde bulunan Türkiye Grand Prix'si, sezonun en iyi yarışı seçildi. Bu yıl da aynı performansın gerçekleşmesi bekleniyor.2021 Formula 1 Grand Prix biletleri sporseverler için 12 Temmuz 2021 tarihinde saat 12.30'da satıla sunulacak!