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Yaşam
Evlenmek için akıl almaz yöntem! Ağabeyi şok oldu...

Evlenmek için akıl almaz yöntem! Ağabeyi şok oldu...

Eşiyle boşanma aşamasında olan İbrahim Dönmez, âşık olduğu Tuğba A. ile evlenmek için ağabeyinin kimliğini çalıp kendi fotoğrafını yapıştırarak ikinci kez evlendi. Evli ve bir çocuk babası olduğunu gören ağabey şoke oldu.

Yaşam / 11 Temmuz 2021 Pazar 10:09
Evlenmek için akıl almaz yöntem! Ağabeyi şok oldu...

Duyanları şaşkına çeviren olay iddiaya göre şöyle gelişti. Uşak'ta yaşayan İbrahim Dönmez, Yaprak D. ile evliydi. Dönmez eşiyle anlaşamadığı için boşanmak istedi.

Fakat yeni evli olan kadın, eşinden boşanmak istemedi. Aile Mahkemesi'ne başvuran Dönmez, eşine boşanma davası açtı ve evini ayırdı. Dönmez'in anne-babası ise boşanmalarına karşı çıktığı için Dönmez Uşak'tan İstanbul'a gelerek burada yaşamaya başladı.

EVLİ OLDUĞUNU GİZLEDİ

Dönmez, bu sırada Tuğba A.'yla tanıştı. Kadına âşık olan Dönmez, evli olduğunu saklamak için ağabeyi Erhan'ın ismiyle kendisini tanıtarak, evliliğini gizledi. Kısa süre sonra ciddi bir ilişkiye başlayan Dönmez, evlilik kararı aldığı Tuğba A.'ya gerçekleri anlatamayınca ilginç bir plan yaptı. Ağabeyi Erhan'ı İstanbul'a çağıran Dönmez, ağabeyinin kimliğini bir şekilde ele geçirdi.

AĞABEYİNİN KİMLİĞİ İLE EVLENDİ

Kimlikteki fotoğrafını kendi fotoğrafıyla değiştiren Dönmez, ağabeyinin adına aldığı sağlık raporuyla birlikte nüfus müdürlüğüne başvurdu. İbrahim Dönmez, ağabeyi Erhan Dönmez'in kimliğini kullanarak Tuğba A. ile evlendi. Ağabey ise Uşak'a döndüğünde kimliğini kaybettiğine dair resmi makamlara başvuru yapsa da kardeşi ağabeyinin bilgileriyle çoktan evlenmişti



AĞABEYİ DE EVLİLİK HAZIRLIĞINA GİRDİ: BÜYÜK ŞOK YAŞADI

Aradan bir yıl geçti. Dönmez yeni baba olurken, ağabeyi de bir kadınla evlilik hazırlığına girdi. Ancak bir gün eve ağabey adına bir tebligat geldi. Tebligatta ağabeyin bir mobilya firmasından eşya aldığı, ücreti ödeyemediği ve bu nedenle icralık olduğu yazıyordu. Ne olduğunu anlamaya çalışan ağabey, Uşak'taki nüfus müdürlüğüne başvurdu ve büyük bir şok yaşadı. Ağabey, evleneceği kadın yanındayken evli ve bir çocuklu olduğunu öğrendi. Yaptığı araştırmada kardeşinin eşi Tuğba ile evli olduğunu gören ağabey, Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak kardeşinden şikayetçi oldu. Savcılık soruşturma başlattı.


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