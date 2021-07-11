EURO 2020’de dev final öncesi İngiliz taraftarlar Wembley’i birbirine kattı! Kavgalar ve çöp yığınları…

Birbirinden heyecanlı maçların oynandığı ve birbirinden enfes gollerin kaydedildiği 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda son aşamaya gelindi. Grup maçları, son 16 turu, çeyrek final ve yarı finalin ardından tüm turları başarıyla geçen İtalya ve İngiltere, finalde karşılaşıyor.



Bu akşam saat 22.00'de Hollandalı hakem Björn Kuipers'in yönetiminde oynanacak olan dev maç, Avrupa'nın en büyüğünü belirleyecek. Avrupa Şampiyonası tarihinde daha önce hiç zafere ulaşamamış olan İngiltere, kendi evinde şeytanın bacağını kırmak istiyor.



İtalya ise EURO 2020'nin başından bu yana büyük bir kesim tarafından turnuvanın en büyük favorisi olarak görülüyor.



İki takımında kupayı kaldırmak için sahaya çıkacağı dev maç öncesinde İngiliz taraftarların Wembley'de yarattıkları tahrip dikkatlerden kaçmadı.



Avrupa basınında gündem olan İngiliz taraftarlar, Wembley Stadyumu'na giden yolda birbirleriyle kavga ettiler. Taraftarların geçtiği yol üzerlerinde büyük çöp yığınları oluşurken, bu görüntüler tepki çekti.



GÜVENLİK GÜÇLERİ ENGEL OLAMADI



İngiliz gazetesi Mirror'ın verdiği haberde, İngiliz taraftarların birbirleriyle yumruk yumruğa kavga ettikleri belirtildi. Güvenlik güçlerinin taraftarları ayırmakta zorluk çektiği belirtilirken, güvenlik önlemlerinin arttırıldığı da söylendi.