USD (Alış - Satış) : 8,67 - 8,69 EURO (Alış - Satış) : 10,27 - 10,29
Ana Sayfa.
Dünya
EURO 2020’de dev final öncesi İngiliz taraftarlar Wembley’i birbirine kattı! Kavgalar ve çöp yığınları…

EURO 2020’de dev final öncesi İngiliz taraftarlar Wembley’i birbirine kattı! Kavgalar ve çöp yığınları…

Futbolseverler için 1 ay boyunca adeta bir futbol şöleni yaşatan EURO 2020’nin sonuna gelindi. Büyük finalde İngiltere'nin Londra şehrindeki Wembley Stadı'nda karşı karşıya gelecek olan İtalya ve İngiltere, Avrupa’nın en büyüğü olmak için sahne alacak. İngiltere’de oynanacak dev maç öncesinde İngiliz taraftarlar, maçın oynanacağı Wembley Stadyumu etrafını adeta birbirine kattı. İşte son dakika haberinin detayları…

Dünya / 11 Temmuz 2021 Pazar 21:15
EURO 2020’de dev final öncesi İngiliz taraftarlar Wembley’i birbirine kattı! Kavgalar ve çöp yığınları…

Birbirinden heyecanlı maçların oynandığı ve birbirinden enfes gollerin kaydedildiği 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda son aşamaya gelindi. Grup maçları, son 16 turu, çeyrek final ve yarı finalin ardından tüm turları başarıyla geçen İtalya ve İngiltere, finalde karşılaşıyor.

Bu akşam saat 22.00'de Hollandalı hakem Björn Kuipers'in yönetiminde oynanacak olan dev maç, Avrupa'nın en büyüğünü belirleyecek. Avrupa Şampiyonası tarihinde daha önce hiç zafere ulaşamamış olan İngiltere, kendi evinde şeytanın bacağını kırmak istiyor.

İtalya ise EURO 2020'nin başından bu yana büyük bir kesim tarafından turnuvanın en büyük favorisi olarak görülüyor.

İki takımında kupayı kaldırmak için sahaya çıkacağı dev maç öncesinde İngiliz taraftarların Wembley'de yarattıkları tahrip dikkatlerden kaçmadı.

Avrupa basınında gündem olan İngiliz taraftarlar, Wembley Stadyumu'na giden yolda birbirleriyle kavga ettiler. Taraftarların geçtiği yol üzerlerinde büyük çöp yığınları oluşurken, bu görüntüler tepki çekti.

GÜVENLİK GÜÇLERİ ENGEL OLAMADI

İngiliz gazetesi Mirror'ın verdiği haberde, İngiliz taraftarların birbirleriyle yumruk yumruğa kavga ettikleri belirtildi. Güvenlik güçlerinin taraftarları ayırmakta zorluk çektiği belirtilirken, güvenlik önlemlerinin arttırıldığı da söylendi.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

12-18 Temmuz Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı