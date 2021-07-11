CHP'li Muharrem Erkek'in yüzlerce çam ağacı kesip 'eko turizm' yapma hayali yarım kaldı

Çanakkale'de CHP Genel Başkan Yardımcısı ve çok sayıda milletvekilinin Assos'ta Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'na ait kaçak restoranın açılışına katılması parti içinde derin çatlaklara neden olmuştu. CHP'li İl Genel Meclis Üyeleri, imar komisyonunda kaçak restoranın yıkılması yönünde oy kullanırken, açılışa katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'in de eko turizm ruhsatını iptal ettiler.



CHP OYLARIYLA YIKIM KARARI



Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'nun Çanakkale'nin Assos Beldesi'nde kaçak olarak inşa ettiği ve mührü kırarak CHP'li kurmaylarla açılış yaptığı restorana CHP'nin oylarıyla yıkım kararı çıktı. Geçtiğimiz günlerde toplanan Çanakkale İl Genel Meclisi kaçak olduğu tespit edilen 157 ada 7 parsel önündeki plaj tesisinin durumunu gündeme aldı. Yoğun tartışmaların yaşandığı meclis toplantısında Cafer Mahiroğlu'na ait kaçak restoranın Ezine CHP İl Genel Meclisi üyesi Hüseyin Aşkın Gülşen ile Çan CHP İl Genel Meclisi üyesi Erdal Güler'in 'evet' oylarıyla yıkılmasına karar verildi. Encümen ayrıca söz konusu işyerine 62 bin 71 TL idari para cezası verilmesini oy birliğiyle kabul etti. Çanakkale İl Genel Meclisi Encümeni'nde yer alan Ezine ve Çan CHP İl Genel Meclisi üyeleri bir tepki oyunu da açılışa katılan CHP'li Muharrem Erkek'e karşı kullandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'in geçtiğimiz aylarda merkeze bağlı Ulupınar köyü sınırları içerisinde bulunan arazisine ekoturizm ruhsatı aldığı ortaya çıkmıştı. İçerisinde bulunan yüzlerce fıstık çamlarına rağmen eko turizm yapmak için kolları sıvayan Erkek'in ruhsatının iptali için imar komisyonu bir araya geldi. Yapılan komisyon oylamasında, 16 meclis üyesi evet oyu verirken, 17 üye hayır oyu, 1 üye de çekimser oy kullandı. CHP'li üyelerin de ret kararı verdiği oylamada Erkek'e ait arazinin eko turizm vasıflı ruhsatının iptaline karar verildi.







KAÇAK RESTORANIN AÇILIŞINA KATILMIŞTI



CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi'ndeki Sazlıaltı mevkiinde, ormana ait alanda kaçak olarak yapılan, Halk TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu'na ait Select Et ve Balık Restaurant'ın açılışına katılmıştı. Restoran açılışına aralarında 3 genel başkan yardımcısının da olduğu birçok CHP'li milletvekili ve belediye başkanı katılmıştı. Kaçak tesisinin açılışına CHP Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba, Muharrem Erkek, Seyit Torun, CHP'li milletvekilleri Ali Mahir Başarır, Mahmut Tanal, Ensar Aytekin, Tahsin Tarhan, CHP'li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram katılmıştı.





