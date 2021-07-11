CHP Genel Başkan Yardımcısı FETÖ'cülere sahip çıktı!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca; 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kamudan ihraç edilen ve haklarında kesinleşmiş yargı hükmü bulunan kişilerin dosyalarının yeniden ele alacaklarını, söz konusu kişilerin adil, eşit ve bağımsız bir yargı önünde tekrar yargılanacağını savundu.



KHK'LILARLA BUKUŞTU



CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca ve CHP İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, 'KHK Mağdurları ile buluşuyoruz' programı kapsamında KHK'lılarla bir araya geldi.



'KESİN KARARA RAĞMEN DOSYALARA TEKRAR BAKACAĞIZ'



Gülizar Biçer Karaca; 'Hakkında kesinleşmiş yargı hükmü dahi olsa KHK ile ihraç edilen, mahkumiyet ve beraat ne olursa olsun tamamının dosyasını yeniden ele alacağız' dedi.



15 TEMMUZ'A LAF ETMEDİ '20 TEMMUZ SİVİL DARBESİ' DEDİ



Gülizar Biçer Karaca şunları söyledi: 'Biz öncelikle KHK zulmüne son vereceğiz. Bu 20 Temmuz sivil darbesinin devam ettiği bu süreçte hukuksuzca, adaletsizce işinden edilen, KHK zulmüyle sivil ölüme terk edilen anlayışa mutlaka son vereceğiz. Ardından hakkında hiçbir soruşturma açılmamış olan, beraat alan, takipsizlik alan ve Anayasa Mahkemesi tarafından hak ihlaline uğradığı bu ülkenin en üst merci Anayasa Mahkemesi tarafından karar verilmiş olan tüm akademisyenlerimizi görevlerine iade edeceğiz.'



'ADİL, EŞİT VE BAĞIMSIZ BİR YARGI ÖNÜNDE TEKRAR YARGILANACAK'



'Ardından hakkında kesinleşmiş yargı hükmü dahi olsa KHK ile ihraç edilen, mahkumiyet ve beraat ne olursa olsun tamamının dosyasını yeniden ele alacağız. Adil, eşit ve bağımsız bir yargı önünde tekrar yargılanarak gerçekten suçlu olan varsa elbette hukuk nazarında gereken cezayı alacak. Ama biz biliyoruz ki ve yaptığımız toplantılarda da gördük ki, artık adil bir yargılamadan ve Anayasal güvence altındaki adil yargılanma hakkında söz edemeyeceğimiz süreç işledi.'