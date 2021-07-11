Çevre ve Şehircilik Bakanlığından

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, açık havuzlar yüzde 30 içinde kalmak kaydıyla emsal harici yapıldı. Balkonların yüzde 30 içinde kalmak kaydıyla ait olduğu bağımsız bölümün yüzde 15'ine kadar emsal harici olan kısmı, ait olduğu bağımsız bölümün yüzde 20'sine çıkarıldı.



Yağmur suyu toplama sistemi zorunluluğu olan 2 bin metrekareden büyük parsellerde, toplanan suların tuvalet rezervuarlarında kullanımı zorunlu hale geldi.



ASANSÖRÜN BODRUMA İNME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI



Bodrum katlarında bağımsız bölüm ya da iskan edilen bölüm olmayan binalarda asansörün bodrum kata inme zorunluluğu kaldırıldı.



Elektronik haberleşme istasyonu (baz istasyonu) ile ilgili kanunda yapılan düzenlemeler, yönetmeliğe de yansıtıldı. Buna göre baz istasyonlarının 15 metreden yüksek olan kule ve direk kısımları ruhsata tabi olurken, 15 metreden kısa olanlar için fenni mesuliyeti üstlenilmek, statik açıdan uygun olduğuna dair rapor hazırlanmak ve BTK uygun görüşü alınmak kaydıyla ruhsat şartı kaldırıldı.



Belediye imar yönetmeliklerinde 'yöreye özgü ilave tanımlar' getirilebilmesi imkanı sağlandı.



Kovid-19 nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağı günü kadar sürenin, inşaatlarda ruhsat süresine ilave edilmesi sağlandı.



Büyükşehir Belediyelerince 'kırsal yerleşik alan' tespiti yapılan mahallelerin, belirli kurallar dahilinde köy yerleşik alanı şartlarına tabi olması sağlandı, tarımsal amaçlı yapıların tanımı genişletilerek, bu tanıma 'bağ evleri' de dahil edildi.



Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan, Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Buna göre, köy yerleşik alanı civarı sınırları için tespit edilebilecek azami mesafe 100 metreden 300 metreye çıkarıldı.



Çevre Düzeni Planlarında yer alan ve kırsal yerleşim alanları için emsali 0,50 ile sınırlandıran madde kaldırılarak, kırsal alanlarda emsale ilişkin yönetmelik kurallarına uyabilme imkanı sağlandı.



Büyükşehir Belediyelerince 'kırsal yerleşik alan' tespiti yapılan mahallelerin, yine Büyükşehir Belediyelerince aksine karar alınmadığı müddetçe, köy yerleşik alanı şartlarına tabi olması sağlandı.



Karadeniz Bölgesi gibi dağınık yerleşimlerin olduğu yerlerde, arası en çok 200 metre olan 2 ve daha fazla binayı içerecek şekilde 'Dağınık Yerleşik Alan' belirlenme imkanı sağlandı. Bu sayede bu alanlarda da köy yerleşik alanı kuralları geçerli hale geldi.



YAPI YAPABİLMEK İÇİN KÖY NÜFUSUNA KAYITLI OLMAK VE KÖYDE SÜREKLİ OTURMAK ŞARTLARI KALDIRILDI



Tarımsal amaçlı yapıların tanımı genişletilerek, bu tanıma 'bağ evleri' ve Tarım ve Orman Bakanlığınca bu kapsamda olduğu belirlenen diğer yapılar da dahil edildi.



Birden fazla yapı yapılan parsellerde, binalar arası asgari mesafe sınırı bitişik yapılar hariç 10 metreden 6 metreye düşürüldü. Bina azami yükseklikleri 6,50 metreden 7,50 metreye çıkarıldı.



Silo gibi tarımsal yapılarda, gerekçeli rapor hazırlanmak ve Tarım ve Orman Bakanlığının uygun görüşü alınmak kaydıyla yüksekliğin 15 metreye çıkarılmasına imkan sağlandı.



İskan dışı alanlarda 1500 metrekare üzeri hisseli parsellerde Tarım ve Orman Bakanlığının uygun görüşü alınarak en çok 1 konut amaçlı yapı yapabilme imkanı 3'e çıkarıldı.



Yapıların komşu parsel sınırına 5 metre mesafe bırakma zorunluluğu 3 metreye düşürüldü.



İskan dışı alanlarda taban alanı 75 metrekareyi ve 2 katı geçmemek üzere yapılacak 1 bağ evi için Tarım ve Orman Bakanlığının uygun görüşü alınmak kaydıyla köy içi yapılara benzer şekilde ruhsat zorunluluğu kaldırıldı.



Köylerde bina çatılarında yapılan güneş enerji sistemleri yapı ruhsatından muaf tutuldu.