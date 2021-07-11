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Bayram tatili kaç gün olacak? Gözler kritik Kabine Toplantısı'nda

Bayram tatili kaç gün olacak? Gözler kritik Kabine Toplantısı'nda

İki haftada bir gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, Kurban Bayramı nedeniyle öne çekildi. Yarın gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nda Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı karara bağlanacak. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alınan kararı duyurması bekleniyor.

Güncel / 11 Temmuz 2021 Pazar 17:39
Bayram tatili kaç gün olacak? Gözler kritik Kabine Toplantısı'nda

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, Kurban Bayramı nedeniyle öne çekildi. Toplantının 12 Temmuz Pazartesi günü yapılması kararlaştırıldı.

Bayram tatilinin süresi netleşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın 15.30'da başlayacak toplantıda Kurban Bayramı tatilinin de kaç gün olacağı karara bağlanacak.

'Millete seslenişte duyuracağım'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz cuma günü (9 Temmuz) Diyarbakır'daki programında Kurban Bayramı tatilinin sorulması üzerine, 'Şu anda onunla ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. En uygun şekilde. Tatil süreci sanki böyle 10 gün, 9 gün gibi bu arada dolaşıyor, bunu millete seslenişte halkıma duyuracağım' ifadelerini kullanmıştı.


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