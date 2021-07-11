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11 Temmuz koronavirüs verileri açıklandı!

11 Temmuz koronavirüs verileri açıklandı!

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, 11 Mart 2020'den bu yana ülkemizde etkisini sürdürüyor. Türkiye'de, artan vaka ve vefat sayılarını kontrol altına almak amacıyla 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma uygulandı. Tam kapanma tedbirlerinin ardından vaka sayılarında gözle görülür bir düşüş gözlemlenirken, 1 Haziran itibariyle kademeli normalleşme dönemine geçildi. Bu dönemde de Kovid-19 verilerinde olumlu seyir devam etti. 1 Temmuz'da yeni normalleşme dönemine geçilirken, Sağlık Bakanlığı 11 Temmuz'a ait koronavirüs verilerini paylaştı. İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum...

Güncel / 11 Temmuz 2021 Pazar 20:29
11 Temmuz koronavirüs verileri açıklandı!

Çin'den yayılmaya başlayan ve küresel bir sorun haline gelen koronavirüs salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hala etkisini gösteriyor. Özellikle nisan ayında yükselişe geçen koronavirüs vaka ve vefat sayıları yetkilileri ve vatandaşları tedirgin etmişti.

KAPANMA KARARIYLA BİRLİKTE VERİLER DÜŞÜŞE GEÇTİ

Alınan tam kapanma kararının ardından 60 bine kadar çıkan koronavirüs vaka sayısı kademeli olarak geriledi ve 10 binin altına kadar indi. Bu süreçte vefat sayısında da gözle görülür bir düşüş yaşandı.

AŞILAMA HIZLA SÜRÜYOR

Bu süreçte aşılama çalışmaları da hız kazandı. Aşılamada yaş grubu hızla 18 yaşa kadar indirilirken, şimdiye kadar (1.2. ve 3. doz toplamı) 57 milyonu aşkın vatandaşımız aşılandı. Ülkemizde koronavirüse karşı mücadele tüm hızıyla devam ederken, Sağlık Bakanlığı 11 Temmuz'a ilişkin koronavirüs verilerini paylaştı. İşte 11 Temmuz koronavirüs tablosu...

11 TEMMUZ KORONAVİRÜS VERİLERİ:



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