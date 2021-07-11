11 Temmuz koronavirüs verileri açıklandı!

Çin'den yayılmaya başlayan ve küresel bir sorun haline gelen koronavirüs salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hala etkisini gösteriyor. Özellikle nisan ayında yükselişe geçen koronavirüs vaka ve vefat sayıları yetkilileri ve vatandaşları tedirgin etmişti.



KAPANMA KARARIYLA BİRLİKTE VERİLER DÜŞÜŞE GEÇTİ



Alınan tam kapanma kararının ardından 60 bine kadar çıkan koronavirüs vaka sayısı kademeli olarak geriledi ve 10 binin altına kadar indi. Bu süreçte vefat sayısında da gözle görülür bir düşüş yaşandı.



AŞILAMA HIZLA SÜRÜYOR



Bu süreçte aşılama çalışmaları da hız kazandı. Aşılamada yaş grubu hızla 18 yaşa kadar indirilirken, şimdiye kadar (1.2. ve 3. doz toplamı) 57 milyonu aşkın vatandaşımız aşılandı. Ülkemizde koronavirüse karşı mücadele tüm hızıyla devam ederken, Sağlık Bakanlığı 11 Temmuz'a ilişkin koronavirüs verilerini paylaştı. İşte 11 Temmuz koronavirüs tablosu...



11 TEMMUZ KORONAVİRÜS VERİLERİ:





