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Yolda yürüyen kadınları taciz eden zanlıdan skandal sözler: İyi çek, yakışıklı çıkayım

Yolda yürüyen kadınları taciz eden zanlıdan skandal sözler: İyi çek, yakışıklı çıkayım

Kayseri'de motosikletle yolda yürüyen kadınlara yaklaşarak taciz eden şahıs, polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalandı. Adliyeye sevki sırasında "Sıradaki arkadaşlara başarılar dilerim. İyi çek, yakışıklı çıkayım" diyen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Haberin detayları...

Güncel / 10 Temmuz 2021 Cumartesi 19:13
Yolda yürüyen kadınları taciz eden zanlıdan skandal sözler: İyi çek, yakışıklı çıkayım

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesinde çeşitli tarihlerde kadınların kendilerine yaklaşan motosikletli bir şahıs tarafından taciz edildiğini bildirmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüphelinin 31 yaşındaki A.T. olduğu belirlendi. Selçuklu Mahallesi'nde polisin 'dur' ihtarına uymayan A.T., motosikletle kaçmaya başladı. Kısa sürede yaşanan kovalamaca sonrasında A.T., polis ekiplerince kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan A.T., sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

TACİZCİ ZANLI : İYİ ÇEK, YAKIŞIKLI ÇIKAYIM
 
A.T., burada kendini görüntüleyen gazetecilere 'Sıradaki arkadaşlara başarılar dilerim. İyi çek, yakışıklı çıkayım' dedi. A.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
 
DEHŞETE DÜŞÜREN TACİZ KAMERADA
 
Öte yandan, şahsın kadınlara tacizde bulunduğu çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi. Kaydedilen görüntülerde motosikletli şahsın yolda çocuğuyla yürüyen bir kadına yaklaştığı ve elle taciz ettiği görülüyor. Görüntülerde tacize uğrayan kadının panikle şüpheliyi yakalamak için mücadelesi ve çevredeki vatandaşların kadının yardımına koşması da bulunuyor.
 


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