Türkiye’nin askeri teknolojisine övgü yağıyor! ‘ABD saf dışı kalacak’

Türk savunma sanayisi, geliştirdiği yerli ve milli teknolojilerle küresel piyasanın önemli bir aktörü haline geldi. İHA/SİHA üretimiyle yeni nesil savaşların seyrini değiştiren Türkiye, savunma alanındaki dengeleri de değiştiriyor.



ABD FÜZELERİNE İHTİYAÇ KALMAYACAK



Başta Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ zaferindeki rolü olmak üzere birçok ülkeye yerli üretim İHA/SİHA ihraç eden Türkiye, konu olduğu analizlerde de yeni nesil askeri teknolojinin lideri olarak lanse edilmeye devam ediyor.



Savunma alanında yaptığı atılım ve iş birliği anlaşmalarıyla ABD ve İsrail'in üstünlüğüne darbe vuran Türkiye'nin yeni geliştirdiği Akbaba isimli yeni antiradyasyon füzesi, dünya basını tarafından ilgiyle karşılandı.



ABD'li savunma sitesi Defense News, geçtiğimiz günlerde başarılı test atışları gerçekleştiren Atmaca gemisavar füzesi ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.



Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını yerli ve milli ürünlerle karşılama yolunda, Atmaca gemisavar füzesiyle önemli bir adım daha atan Türkiye'nin geliştirdiği Atmaca füzesi ile ilgili ayrıntılı bir analiz kaleme alan Defense News, yerli füzelerin ABD üretimi AGM-88 HARM füzelerinin yerini alacağından bahsetti.



Raytheon üretimi AGM-88 HARM füzelerinin yerini alacak olan Atmaca'nın üstün teknik özelliklerine yer veren Defense News, ABD'nin savunma ekipmanlarına duyulan ihtiyacın giderek azaldığından da dem vurdu.