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Teknoloji
Türk havacılık tarihinde rekor! NEB ile 13 saat 24 dakika uçtu

Türk havacılık tarihinde rekor! NEB ile 13 saat 24 dakika uçtu

BAYKAR tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı), resmi heyetlerin önünde toplam 3000 libre (1.360 kg) faydalı yükle 13 saat 24 dakika uçuş gerçekleştirdi.

Teknoloji / 10 Temmuz 2021 Cumartesi 15:30
Türk havacılık tarihinde rekor! NEB ile 13 saat 24 dakika uçtu



Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) liderliğinde yürütülen proje kapsamında, BAYKAR tarafından yerli ve milli imkânlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) kabiliyetlerini adım adım geliştiriyor.

3000 LİBRE (1.360 KG) FAYDALI YÜKLE HAVALANDI

Bayraktar AKINCI TİHA, Çorlu'da devam eden tasarım doğrulama faaliyetleri kapsamında Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile kullanıcı kuvvetlere ait resmi heyetlerin huzurunda yaptığı uçuşta 3000 libre (1.360 kg) faydalı yükle havalandı.

NEB İLE 13 SAAT 24 DAKİKA UÇTU

Kalkış ağırlığı 6 tonu (6.049 kg) geçen AKINCI, tam yüke yakın faydalı yük ile güçlü bir performans sergileyerek 30.000 feet (9.144 metre) irtifaya kadar yükseldi.

9 Temmuz 2021 Cuma günü gerçekleşen uçuşta gövde altında TÜBİTAK SAGE tarafından yerli olarak geliştirilen NEB (Nüfuz Edici Bomba) ile havalanan AKINCI, bu uçuşta 13 saat 24 dakika havada kaldı.

TÜRK HAVACILIK TARİHİNİN İRTİFA REKORU KIRDI

Bayraktar AKINCI, 8 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirdiği 25 saat 46 dakika süren uçuşta, 38.039 feet (11.594 metre) yüksekliğe çıkarak Türk havacılık tarihinin irtifa rekorunu kırmıştı.

874 SORTİ YAPTI

Bugüne kadar test ve eğitim uçuşlarında 874 sorti yapan AKINCI, 5 Temmuz 2021'de gerçekleştirilen atış testinde ise Roketsan tarafından milli olarak geliştirilen harp başlıklı akıllı mühimmatlar MAM-C, MAM-L ve MAM-T ile hedefleri tam isabetle vurdu.


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