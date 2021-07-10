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Savaş alanına dönen Haiti’de korkunç görüntüler! Suikast zanlılarını böyle sürüklediler!

Savaş alanına dönen Haiti’de korkunç görüntüler! Suikast zanlılarını böyle sürüklediler!

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Mose'un öldürülmesinin ardından, ülkede sular durulmuyor. Mose’un suikastiyle ilgili 2 ABD vatandaşı ile 26 Kolombiyalı gözaltına alınırken şoke eden görüntüler dünya gündemine bomba gibi düştü. Suikastle bağlantılı olduğu iddia edilen iki Kolombiyalı, halatlarla bağlanarak sokaklarda sürüklendi.

Dünya / 10 Temmuz 2021 Cumartesi 17:29
Savaş alanına dönen Haiti’de korkunç görüntüler! Suikast zanlılarını böyle sürüklediler!



Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'ye düzenlenen suikastın ardından başlatılan operasyonda gözaltına alınan zanlıların sayısı 19'a yükseldi. Bölge basınında çıkan habere göre, güvenlik güçlerinin ülke genelinde sürdürdüğü operasyonlarda iki kişi daha gözaltına alındı.

ZANLILAR BÖYLE SÜRÜKLENDİ

Yetkililer, ele geçirilen şüphelilerin Kolombiya vatandaşı olduğunu belirterek böylece operasyonda 17'si Kolombiyalı ve ikisi Haiti asıllı ABD vatandaşı olmak üzere toplam 19 zanlının gözaltına alındığını bildirdi.

Haiti polisi, kaçak olduğunu düşündükleri 6 kişinin arandığını kaydederek halktan saldırganların bulunması için polisle iş birliği yapmasını istedi.

Polisin iş birliği çağrısının ardından savaş alanına dönen ülkede, kan donduran görüntüler geldi. Sokakların birbirine girdiği ülkede, iki Kolombiyalı zanlının görüntüleri gündeme bomba gibi düştü.

Haiti'de halk Devlet Başkanı Jovenel Mose suikastı zanlılarını sokaklarda sürüklendi!

İki Kolombiya asıllı zanlı, halatlarla birbirine bağlanarak sokaklarda sürüklendi. Kanlar içinde kalan zanlılar, çığlıklar atan kalabalık tarafından adeta linç edildi.

SUİKAST KOMANDO BİRLİĞİ TARAFINDAN YAPILDI

Ulusal Polis Müdürü Leon Charles, Moise suikastının, 26 Kolombiyalı ve iki Haiti asıllı ABD vatandaşının içinde olduğu bir komando birliği tarafından yapıldığını söylemişti. Operasyonlar kapsamında polisle çatışmaya giren 10 şüpheli öldürülmüştü.

Haiti'nin 53 yaşındaki Devlet Başkanı Moise, silahlı kişilerce evine düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmiş, eşi Martine Moise yaralanmıştı.

Moise'nin evinde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından geçici Başbakan Claude Joseph, ülkede acil durum ilan etmişti.


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