İttifaktan azarı yiyen Kılıçdaroğlu geri adım attı!

Türkiye'de, 2023 yılında yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin çalışmaları şimdiden başladı. AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nda yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı açıklanırken, Millet İtifakı'nda belirsizlik devam ediyor.



Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, partisinin Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söylemesi Millet İttifakı'nda gerilime neden oldu.



İyi Parti yönetimi adaylarının Meral Akşener olduğunu belirtip ittifak ortağı CHP'nin kendilerinden habersiz böyle bir karar almasına tepki gösterdi.



Kuşoğlu'nun iddiaları sonrası uzun süre sessizliğini koruyan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, tepkiler sonrası açıklama yapmak zorunda kaldı.



Emin Çölaşan'ı arayıp Kuşoğlu'nun adaylık ile ilgili açıklamasının yanlış olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı;



“Sayın Kuşoğlu zamansız bir açıklama yapmış, üzülerek haberim oldu… Biz cumhurbaşkanlığı seçimine Millet İttifakı olarak diğer partilerle birlikte gireceğiz… Onlara danışmadan, onların onayı alınmadan, birlikte karar verilmeden, şu veya bu kişinin aday olacağını açıklaması yanlış oldu. Siyasi ortamı ve Millet İttifakı'nı dikkate almadan acele söylenmiş sözlerdir”