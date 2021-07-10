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İstanbul'un göbeğinde dehşet! Kadını bir yumrukla yere serdi

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Kadını bir yumrukla yere serdi

İstanbul Karaköy’de bir şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle yere yatırdığı kişiyi yumruk ve tokatlarla darp etti. Olayı görüp müdahale etmek isteyen iki genç kadın da şahıs tarafından saldırıya uğradı. Genç kadının yere savrulduğu o anlar cep telefonu kamerasına yansırken, polis ekipleri tarafları gözaltına aldı.

Güncel / 10 Temmuz 2021 Cumartesi 11:24
İstanbul'un göbeğinde dehşet! Kadını bir yumrukla yere serdi

Beyoğlu Karaköy'de dün gece saatlerinde meydana gelen olayda, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada iki şahıs birbirlerine vurmaya başladı.

Şahıslardan biri diğerini yere yatırıp darp ettiği esnada olayı gören iki genç kadın müdahale etmek istedi.

O esnada darbettiği kişinin üstünden kalkan şahıs, kadınlara yumruk ve tokat attı.

KADINI BİR YUMRUKLA YERE SERDİ

Kadın aldığı darbeyle yere savrulurken, arkadaşı ise güçlükle ayakta durabildi.

Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

İstanbul'da dehşet görüntüleri! Önüne çıkan kadını yumruklayarak bayıltan şahıs kamerada...

Olayın ardından şahısların birbirlerinden şikayetçi olduğu ve polis ekiplerinin tarafları gözaltına aldığı bilgisine ulaşıldı.


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