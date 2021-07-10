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CHP ve HDP’den ortak miting! 'Kandil'e selam vererek seçim için düğmeye basıldı'

CHP ve HDP’den ortak miting! 'Kandil'e selam vererek seçim için düğmeye basıldı'

İçinde HDP’nin de bulunduğu "İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri", Gündoğdu Meydanı’nda "Demokrasi için bir nefes" sloganıyla miting düzenledi. Mitingde; HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer konuşma yaptı. Siyasiler; CHP ve HDP’nin birlikte miting yapmasını eleştirdi.

Siyaset / 10 Temmuz 2021 Cumartesi 17:32
CHP ve HDP’den ortak miting! 'Kandil'e selam vererek seçim için düğmeye basıldı'

"İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri", Gündoğdu Meydanı'nda "Demokrasi için bir nefes" sloganıyla miting düzenledi. Mitingde HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer konuşma yaptı. Siyasiler ise CHP ve HDP'nin birlikte miting yapmasına tepki gösterdi.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Terör örgütü ele başına özgürlük istendiği bir mitingde İzmir Belediye Başkanı ve CHP İzmir İl Başkanı en önde yer alıyor. İstiklalimizin simge şehirlerinden İzmir'de terörün ve marjinal grupların propagandasına gönüllü olarak alet olan bir CHP var. Kuva-yı Milliye ruhu mu demiştiniz?" ifadelerini kullandı.

"KANDİL'E SELAM VEREREK SEÇİM İÇİN DÜĞMEYE BASILDI"

İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili avukat Özgür Hızal, "CHP, seçim çalışmalarına HDP ile İzmir'de ortak miting düzenleyerek başlamış. Kandil'e selam vererek seçim için düğmeye basıldı. Başta İzmirliler olmak üzere Aziz milletimiz bu oyunu elbette bozacak!" dedi.


"EMEĞİN GÜCÜNÜ FETHİ SEKİN SİZLERE GÖNDERDİ"

AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Recep Tayyip Taslak ise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir'de CHP-HDP ortak miting düzenleyip adını da 'Emek ve Demokrasi Güçleri' koymuş. Emeğin gücünü İzmir'de Fethi Sekin sizlere gösterdi. Demokrasinin gücünü de 2023'te tüm İzmirliler gösterecek." ifadelerini kullandı.


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