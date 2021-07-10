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Çankaya halkından CHP'li Mansur Yavaş'a isyan: 60 yıllık parkımızı elimizden aldı

Çankaya halkından CHP'li Mansur Yavaş'a isyan: 60 yıllık parkımızı elimizden aldı

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya’da 60 yıldır halkın nefes aldığı Kurtuluş Parkı’nı Türk Eğitim Derneği Üniversitesi’ne (TED) verdi. Yavaş'ın bu kararına isyan eden vatandaşlar, "Otobüslerin tasarımı için halkın fikrini alan belediye 60 yıllık parkımızı elimizden alırken sormadı." dedi.

Siyaset / 10 Temmuz 2021 Cumartesi 11:51
Çankaya halkından CHP'li Mansur Yavaş'a isyan: 60 yıllık parkımızı elimizden aldı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile üniversite yetkilileri arasında düzenlenen protokol gereği, Kurtuluş Parkı, Türk Eğitim Derneği
Üniversitesi'ne tahsis edildi. Ankara'nın en merkezi ve gözde konumlarından birinde bulunan parkın Kolej semtine ismini veren TED Koleji'nin yerine kurulan TED Üniversitesi tarafından yenilenerek etrafının kapatılacağı, sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek için kullanılacağı ifade edildi.

Mansur Yavaş'ın TED Üniversitesi yetkilileri ile imzaladığı protokolü Twitter'dan duyurmasının ardından, sosyal medyada kıyamet koptu. Protokolle TED Üniversitesi'nin Kurtuluş Parkı'nı kampüs alanına dahil edilecek olmasını protesto eden Başkentliler, Başkan Mansur Yavaş'a da sert tepki gösterdi. "Ankara ve Cebeci Sevdadır" adlı sosyal medya grubunda tepkisini dile getiren ve Ankaralılar'a "Kurtuluş Parkı'na sahip çıkın" çağrısı yapan

Elif Ecem Çeltek, "Otobüslerin tasarımı için halkın fikrini alan belediye semtimizin önemli bir değeri için halkın fikrini almaya gerek duymadan protokol imzalamış. Bugün üniversite düzenleme ve canlandırma vaatleriyle parka girecek. İlerleyen yıllarda kim bilir Hacettepe Üniversitesi'nin Dilektepe'sine yaptığı gibi bir istila olacak" dedi.

MANSUR YAVAŞ'TAN MANSUR 'PEŞKEŞ'E

Elif Ecem Çeltek: Otobüslerin tasarımı için halkın fikrini alan belediye, semtimizin önemli bir değeri için halkın fikrini almaya gerek duymadan protokol imzalamış. Kim bilir Hacettepe Üniversitesi'nin Dilektepe'sine yaptığı gibi bir istila olacak. Parkımıza sahip çıkalım. Kurtuluş Parkı halkındır. Lütfen semtimizin önemli bir değerine sahip çıkın. 153'ü arayıp konu hakkında şikayet kaydı oluşturun.

Sencer Bek: TED Üniversitesi, Ankara'nın tarihi değerlerinden olan Kurtuluş Parkı'na el koyarak üniversite yerleşkesi yapmak istiyormuş. Tarihsel belleğe, kent belleğine darbe niteliği taşıyan bu işgali kınıyoruz ve Ankaralıları Kurtuluş'a sahip çıkmaya davet ediyoruz.

Gülgün Yapıcı: Çok üzüldüm. Yazık olur. O kadar insan nefes alıyor. Orada o ağaçlar kesilmemeli yazık olur. Çok güzel yeşil alan gençliğim hep oralarda geçti. İnanamıyorum. TED Koleji iyi değerli bir okul daha geniş bir alana taşınsın. Yapmazlar böyle bir şey herhalde diye düşünüyorum. Ne lazımsa yapalım arkadaşlar ben de varım.

Erol Onur: Bir Türkiye klasiği… Kamusal yerlerin sermayeye peşkeş çekilme hikayesi. Mansur Yavaş'tan Mansur Peşkeş'e dönüşüm. Mansur Yavaş Kurtuluş Parkı'nı TED Üniversitesi'ne vermenin yolunu yapıyor. Çevresinde yapılaşma var gibi saçma sapan bir gerekçe uydurmuşlar. Aslında
TED, parkın içinde yapılaşmaya yönelik planlar yapmış. Eski bildik taktiklerle önce bakımsız ve harap bırakıp sonra özel üniversiteye devredecekler.

Pervin Atasoy: Üniversiteli gençler zaten bu parkı rahatlıkla kullanıyor. Halkı parktan uzaklaştırmak niye? Parkın gayet güzel bir atmosferi var. Genci, yaşlısı, çocuğu, insanlar ailece parkta, nefes aldığımız tek yer, halkın elinden alınmamalı.

Alptekin Ateşoğlu: En az 2,5 milyon insanın nefes aldığı park, tüm itirazlara rağmen bir kuruma veya bir okulun hizmetine veriliyorsa ben bu işte bir kasıt ararım. Halkın mutlu olduğu, huzur bulduğu bu yerler herhalde Mansur başkanı rahatsız ediyor. Bunun başka izahı yok. Başkanın bu sevgisiz,
umursamaz tavrı beni şok etti.

Gültekin Kavuşan: Ankara'daki meşhur Kurtuluş Parkı artık TED vakfının malı oldu. Mansur görevini başarıyla tamamladı.


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