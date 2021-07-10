AK Parti'li Turan'dan 'erken seçim' açıklaması! ''Koalisyonlu yılların talebi ve saçmalığı'

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 'erken seçim' çağrısında bulunan muhalefete sert ifadelerle tepki gösterdi. Turan, "Bu dönemde 'erken seçim' demek, eski Türkiye'nin koalisyonlu yıllarının talebi ve saçmalığı. Bu millet artık seçimle vakit kaybetmek istemiyor. 'Artık bu millet koalisyonlarla yönetilmeyi, 1,5 yılda bir seçim yapmayı değil, uzun yıllar iş yapmayı, başkanlık sisteminde olmayı daha kıymetli buluyoruz." dedi.

'Koalisyonlu yılların talebi ve saçmalığı'



"Türkiye'de sistem değişti ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildi." hatırlatması yapan Turan, "Bunu anlamayan, bu parametrenin değişmesini görmeyen insanlar, eski Türkiye'nin hastalıklarıyla sürekli, 'seçim' diyerek ülkenin gündemini boğmaya çalışıyorlar. Oysa millet bize 5 yıllığına görev verdi. 5 yıl boyunca bu milletin emaneti bizim omuzlarımızda. Biz de diyoruz ki 5 yılın bittiği güne kadar biz bu görevi yapacağız. 5 yılın bitiminde, bu görevin nihayete ermesinden sonra tekrar milletimize gideceğiz. Milletimizin takdirini alırız, almayız. Bu kararı ortaya koyacağız. Bu yüzden bu dönemde 'erken seçim' demek eski Türkiye'nin, koalisyonlu yılların talebi ve saçmalığı. Bu millet artık seçimle vakit kaybetmek istemiyor." ifadelerini kullandı.

'Hem ahlaka hem vicdana aykırı'



Bülent Turan, şöyle devam etti: "Yurt dışındaki işlerimiz, Mavi Vatanımız, Libya ile ilişkilerimiz, Suriye meselemiz var. Birçok konu var. Bu büyük gündemi, seçim tartışmasına boğmak hem ahlaka hem de vicdana aykırıdır. Bu ülkenin önünü açın, siyasi polemiklerle zaman kaybetmesine imkan vermeyin diye çağrıda bulunuyorum. CHP başta olmak üzere muhalefet; çalışsınlar, seçimlerin dönemi geldiğinde kazanma imkanı varsa kazansınlar ama bunu şimdi yalnızca kendi partilerindeki siyasi krizleri engellemek, kendi partilerinde seçim olursa başka yere gitme ihtimali ortadan kalksın diye vekillerini tutmak için yapılan bir söylem olarak görüyorum."

'Son ana kadar milletin emanetini taşımaya niyetliyiz'



CHP'deki istifalara değinen Turan, sözlerini şu ifadelerle tamamladı: "Görüyorsunuz, ana muhalefet partisinden neredeyse her hafta bir istifa var. Muharrem İnce'yi, Mehmet Ali Çelebi'yi, Sera Kadıgil'i düşünün. Ana muhalefet resmen eriyor. 'Seçim olacak, gitmeyin. Listeye giremezsiniz aman dikkat edin.' tarzı yaklaşımla güya gündem belirlemeye çalışıyorlar. Kaç defa söyledik, bir daha söylüyoruz; seçimler zamanında yapılacak. Çünkü bu millet bize başkanlık sistemiyle bir emanet verdi. 5 yıl koalisyonsuz, kavgasız ve tartışmasız bir dönem olsun istiyoruz. Bu dönemin son anına kadar da milletin emanetini taşımaya niyetliyiz."