USD (Alış - Satış) : 8,67 - 8,69 EURO (Alış - Satış) : 10,27 - 10,29
Ana Sayfa.
Siyaset
AK Parti'li Turan'dan 'erken seçim' açıklaması! ''Koalisyonlu yılların talebi ve saçmalığı'

AK Parti'li Turan'dan 'erken seçim' açıklaması! ''Koalisyonlu yılların talebi ve saçmalığı'

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, muhalefetin 'erken seçim' talebine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Siyaset / 10 Temmuz 2021 Cumartesi 17:07
AK Parti'li Turan'dan 'erken seçim' açıklaması! ''Koalisyonlu yılların talebi ve saçmalığı'

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 'erken seçim' çağrısında bulunan muhalefete sert ifadelerle tepki gösterdi. Turan, "Bu dönemde 'erken seçim' demek, eski Türkiye'nin koalisyonlu yıllarının talebi ve saçmalığı. Bu millet artık seçimle vakit kaybetmek istemiyor. 'Artık bu millet koalisyonlarla yönetilmeyi, 1,5 yılda bir seçim yapmayı değil, uzun yıllar iş yapmayı, başkanlık sisteminde olmayı daha kıymetli buluyoruz." dedi.
'Koalisyonlu yılların talebi ve saçmalığı'

"Türkiye'de sistem değişti ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildi." hatırlatması yapan Turan, "Bunu anlamayan, bu parametrenin değişmesini görmeyen insanlar, eski Türkiye'nin hastalıklarıyla sürekli, 'seçim' diyerek ülkenin gündemini boğmaya çalışıyorlar. Oysa millet bize 5 yıllığına görev verdi. 5 yıl boyunca bu milletin emaneti bizim omuzlarımızda. Biz de diyoruz ki 5 yılın bittiği güne kadar biz bu görevi yapacağız. 5 yılın bitiminde, bu görevin nihayete ermesinden sonra tekrar milletimize gideceğiz. Milletimizin takdirini alırız, almayız. Bu kararı ortaya koyacağız. Bu yüzden bu dönemde 'erken seçim' demek eski Türkiye'nin, koalisyonlu yılların talebi ve saçmalığı. Bu millet artık seçimle vakit kaybetmek istemiyor." ifadelerini kullandı.
'Hem ahlaka hem vicdana aykırı'

Bülent Turan, şöyle devam etti: "Yurt dışındaki işlerimiz, Mavi Vatanımız, Libya ile ilişkilerimiz, Suriye meselemiz var. Birçok konu var. Bu büyük gündemi, seçim tartışmasına boğmak hem ahlaka hem de vicdana aykırıdır. Bu ülkenin önünü açın, siyasi polemiklerle zaman kaybetmesine imkan vermeyin diye çağrıda bulunuyorum. CHP başta olmak üzere muhalefet; çalışsınlar, seçimlerin dönemi geldiğinde kazanma imkanı varsa kazansınlar ama bunu şimdi yalnızca kendi partilerindeki siyasi krizleri engellemek, kendi partilerinde seçim olursa başka yere gitme ihtimali ortadan kalksın diye vekillerini tutmak için yapılan bir söylem olarak görüyorum."
'Son ana kadar milletin emanetini taşımaya niyetliyiz'

CHP'deki istifalara değinen Turan, sözlerini şu ifadelerle tamamladı: "Görüyorsunuz, ana muhalefet partisinden neredeyse her hafta bir istifa var. Muharrem İnce'yi, Mehmet Ali Çelebi'yi, Sera Kadıgil'i düşünün. Ana muhalefet resmen eriyor. 'Seçim olacak, gitmeyin. Listeye giremezsiniz aman dikkat edin.' tarzı yaklaşımla güya gündem belirlemeye çalışıyorlar. Kaç defa söyledik, bir daha söylüyoruz; seçimler zamanında yapılacak. Çünkü bu millet bize başkanlık sistemiyle bir emanet verdi. 5 yıl koalisyonsuz, kavgasız ve tartışmasız bir dönem olsun istiyoruz. Bu dönemin son anına kadar da milletin emanetini taşımaya niyetliyiz."


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

12-18 Temmuz Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı