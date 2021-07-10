AK Parti'den binlerce kişiyi ilgilendiren torba teklifi! Meclis'e sunuldu! O cezalar uzatılacak

AK Parti Grubu, içinde çek kanunun da bulunduğu torba teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sundu. Yeni teklifte çek cezalarının infazına yönelik maddede değişiklik öngörülüyor.



Çek Kanunu'nda yapılan değişiklikle, karşılıksız çek düzenleme suçundan mahkum olanların cezalarının infazının durdurulmasına ilişkin önceki hükümde yer alan 24 Mart 2020 tarihi, 30 Nisan 2021 olarak değiştirilerek düzenlemeden yararlanacakların kapsamı genişletildi. Çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birini ödemek için öngörülen süre 30 Haziran 2022'ye kadar uzatılıyor.



15 TAKSİTLE ÖDEME KOLAYLIĞI



Kalan kısmının 30 Haziran 2022 tarihinden itibaren ikişer ay arayla 15 eşit taksitle ödenmesi durumunda mahkemece, ceza mahkumiyetinin bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına karar verilecek. 30 Haziran 2022'ye kadar çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birinin ödenmemesi halinde alacaklının şikayeti üzerine mahkemece hükmün infazının devamına karar verilecek. Hükümlü taksitlerden birini süresi içinde ilk defa ödemediği takdirde ödemediği bu taksit, sürenin sonuna bir taksit olarak eklenecek. Kalan taksitlerden birini daha ödemediği takdirde alacaklının şikayeti üzerine mahkemece hükmün infazının devamına karar verilecek.



Bu düzenleme 30 Nisan 2021 tarihine kadar işlenmiş ve yargılaması devam eden suçlar bakımından, çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birinin 30 Haziran 2022 tarihine kadar ve düzenlemede belirtilen taksitlerin süreleri içinde alacaklıya ödenmesi koşuluyla, infaz aşamasında uygulanabilecek.



TÜTÜNE CEZA DA ERTELENDİ



Teklifle, Tarım ve Orman Bakanlığından yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlara yönelik getirilen cezanın yürürlük tarihi de 1 Ocak 2022'ye erteleniyor.



Teklifle, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun kayyım atanmasına ilişkin hükmün, 31 Temmuz 2021 tarihinden itibaren üç yıl daha uygulanması amaçlanırken, bu üç yıllık süre zarfında, terör suçları bakımından yürütülen soruşturma veya kovuşturmalarda kayyım atanmasına karar verildiği takdirde, kayyımlık görevinin Fon tarafından yerine getirilmesi öngörülüyor. Ayrıca kambiyo mevzuatı uyarınca faaliyet gösterecek firmalara, faaliyet izni veya yetki belgesi verilmesi aşamasında, hem katılımcıların mali gücünün tespiti hem de piyasaya girişlerin kontrolü amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ücret alma yetkisi verilecek.



TERÖRLE MÜCADELE İÇİN TEDBİRLER



Teklifle, terör örgütleriyle mücadele kapsamında kamu görevlilerinin görevden uzaklaştırılması, ihracı, rütbelerin geri alınması, mesleğe ilişkin unvanların kullanılmaması gibi ihtiyaç duyulan birtakım tedbirlere ilişkin düzenlemelerin süresi ihtiyaca binaen 31 Temmuz 2021 tarihinden itibaren üç yıl uzatılıyor.



Teklifle ayrıca, gümrük hizmetleri ve kaçakçılıkla mücadele görevleri kapsamında yüksek hizmetleri görülenler ile olağanüstü durumlarda yaşamını ortaya koyarak büyük yararlıklar gösteren gümrük muhafaza personelinin ödüllendirilmesine imkân tanınıyor.