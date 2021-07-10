10 Temmuz koronavirüs verileri açıklandı!

Son dakika haberi... Çin'den yayılmaya başlayan ve küresel bir sorun haline gelen koronavirüs salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hala etkisini gösteriyor. Özellikle nisan ayında yükselişe geçen koronavirüs vaka ve vefat sayıları yetkilileri ve vatandaşları tedirgin etmişti.



KAPANMA KARARIYLA BİRLİKTE VERİLER DÜŞÜŞE GEÇTİ Alınan tam kapanma kararının ardından 60 bine kadar çıkan koronavirüs vaka sayısı kademeli olarak geriledi ve 10 binin altına kadar indi. Bu süreçte vefat sayısında da gözle görülür bir düşüş yaşandı. AŞILAMA HIZLA SÜRÜYOR Bu süreçte aşılama çalışmaları da hız kazandı. Aşılamada yaş grubu hızla 18 yaşa kadar indirilirken, şimdiye kadar (1.2. ve 3. doz toplamı) 57 milyonu aşkın vatandaşımız aşılandı. Ülkemizde koronavirüse karşı mücadele tüm hızıyla devam ederken, Sağlık Bakanlığı 10 Temmuz'a ilişkin koronavirüs verilerini paylaştı. İşte 10 Temmuz koronavirüs tablosu... 10 TEMMUZ KORONAVİRÜS VERİLERİ: Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 184 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 530 kişinin testi pozitif çıktı, 37 kişi hayatını kaybetti. Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 387 bin 105 aşı uygulandı.