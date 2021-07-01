USD (Alış - Satış) : 8,68 - 8,70 EURO (Alış - Satış) : 10,32 - 10,34
 

Tosuncuk Mehmet Aydın Kimdir? Mehmet Aydın Kaç Yaşında? Tosuncuk Mehmet Aydın, Çiftlik Bank Üzerinden Kaç Para Dolandırdı? Tosuncuk Teslim Oldu mu? Tosuncuk'tan Şok Açıklama!

Türkiye’nin en çok bilinen dolandırıcılık vakalarından birisi olan Tosuncuk vakasından yeni bir gelişme oldu. Çiftlik Bank üzerinden vurgun yaparak kayıplara karışan ve pek çok kişiyi dolandıran Tosuncuk Mehmet Aydın yargıya teslim olacağını duyurdu! Türk elçiliğine teslim olacağı haberini veren Tosuncuk kimdir? Tosuncuk Mehmet Aydın kimdir? Tosuncuk kaç yaşında? Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın ne kadar para dolandırdı?

Güncel / 1 Temmuz 2021 Perşembe 10:15
Tosuncuk Mehmet Aydın Kimdir? Mehmet Aydın Kaç Yaşında? Tosuncuk Mehmet Aydın, Çiftlik Bank Üzerinden Kaç Para Dolandırdı? Tosuncuk Teslim Oldu mu? Tosuncuk'tan Şok Açıklama!

Tosuncuk lakabıyla bilinen Mehmet Aydın, yaptığı Çiftlik Bank vurgunu ile pek çok kişiyi dolandırdı. Gerçekleştirdiği vurgunun ardından kayıplara karışan Mehmet Aydın kimdir? Tosuncuk Mehmet Aydın kaç yaşında? Tosuncuk Çiftlik Bank üzerinden kaç para dolandırdı? Tosuncuk teslim oldu mu? İşte Tosuncuk'un açıklaması…

Tosuncuk Mehmet Aydın Kimdir?


Çiftlik Bank kurucusu olan ve Tosuncuk olarak bilinen Mehmet Aydın 3 yıl önce gerçekleştirdiği Çiftlik Bank dolandırıcılığı ile gündeme geldi. 2018 yılında yaptığı Çiftlik Bank vurgunu ile kayıplara karışan Tosuncuk kimdir?

Tosuncuk lakabıyla bilinen Mehmet Aydın 31 Mayıs 1991 doğumludur. 2018 yılında gerçekleştirdiği Çiftlik Bank dolandırıcılığı ile gündeme gelmesinin ardından 500 milyon lira ile kayıplara karışmıştır. Pek çok kişinin mağduriyetine sebep olan Mehmet Aydın, 3 yıl aradan sonra Türk yargısına teslim olacağının haberini verdi. Oldukça fazla Türk vatandaşını dolandıran Tosuncuk kimdir? ise büyük vaatlerle insanları kendisine çeken sonrasında yaptığı vurgunla kayıplara karışan kişi olarak tanımlandı.

Mehmet Aydın, ilk ve ortaokulu Bursa'da tamamlamıştır.  Çiftlik Bank'ı ilk aşamada oyun olarak ortaya çıkaran Mehmet Aydın, kazandığı paralarla 4-5 ay sonra İnegöl'de 250 büyükbaş hayvan kapasiteli çiftliği kurdu. Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın, kendisinden 20 yaş küçük olan Sıla Aydın ile evlenmiştir. Mehmet Aydın ile Sıla Aydın'ın ocak ayında boşandığı iddia edildi ancak  Avukat Yörük, yaptığı açıklamada boşanmanın gerçekleşmediğini belirtti.

Tosuncuk Mehmet Aydın Kaç Yaşındadır?


2018 yılında gerçekleştirdiği Çiftlik Bank vurgununun ardından dolandırılan pek çok kişi  Tosuncuk Mehmet Aydın kaç yaşındadır? sorusunu gündeme getirdi. Tosuncuk lakabıyla bilinen Mehmet Aydın 31 yaşındadır. 

Tosuncuk <a href=

Tosuncuk Mehmet Aydın Teslim Oldu mu?


Tosuncuk Mehmet Aydın'ın yaptığı açıklamanın ardından pek çok soru gündeme geldi. 2018 yılında Çiftlik Bank üzerinden dolandırılanlardan gelen Tosuncuk Mehmet Aydın teslim oldu mu sorusu ise gündemin en çok merak edilen sorularından birisi olmayı başardı. 2018 yılında yaptığı vurgunun ardından kayıplara karışan Tosuncuk gerçekleştirdiği açıklamanın ardından Türk yargısına teslim olacağını duyurdu.

Tosuncuk <a href=

Tosuncuk Mehmet Aydın, Çiftlik Bank Üzerinden Kaç Para Dolandırdı?


Çiftlik Bank planı ile katılımcılara yüksek gelir sözü veren Tosuncuk kısa süre içerisinde pek çok katılımcıyı kendisine çekmeyi başarmıştı. 200 bin lira katkısı olan kişilerde ayda 50 bin faiz sözü veren Tosuncuk, kısa süre içerisinde elde ettiği gelir ile iki yılın ardından kayıplara karıştı. Yurt dışına kaçarak uzun süre yargıya teslim olmayan genç dolandırıcı 3 yıl aranın ardından Türk yargısına teslim olacağını duyurdu. Peki, Tosuncuk Mehmet Aydın Çiftlik Bank üzerinden kaç para dolandırdı?

Tosuncuk lakabıyla bilinen Mehmet Aydın 2018 yılında yaptığı Çiftlik Bank vurgunu ardından 500 milyon lira ile kayıplara karıştı.

Tosuncuk kimdir? Tosuncuk Mehmet Aydın, Çiftlik Bank Üzerinden Kaç Para Dolandırdı? ve daha fazlası verilen bilgiler doğrultusunda bu şekilde cevaplandırılmaktadır.

Tosuncuk Mehmet Aydın Teslim Oldu Mu?Tosuncuk Mehmet Aydın Teslim Oldu Mu?Tosuncuk Mehmet Aydın Kimdir?Mehmet AydınTosuncuk Mehmet Aydın

 
YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Eda Doğan

HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı