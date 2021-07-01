Tosuncuk Mehmet Aydın Kimdir? Mehmet Aydın Kaç Yaşında? Tosuncuk Mehmet Aydın, Çiftlik Bank Üzerinden Kaç Para Dolandırdı?

Tosuncuk lakabıyla bilinen Mehmet Aydın, yaptığı Çiftlik Bank vurgunu ile pek çok kişiyi dolandırdı. Gerçekleştirdiği vurgunun ardından kayıplara karışan Mehmet Aydın kimdir? Tosuncuk Mehmet Aydın kaç yaşında? Tosuncuk Çiftlik Bank üzerinden kaç para dolandırdı? Tosuncuk teslim oldu mu? İşte Tosuncuk'un açıklaması…
Çiftlik Bank kurucusu olan ve Tosuncuk olarak bilinen Mehmet Aydın
3 yıl önce gerçekleştirdiği Çiftlik Bank dolandırıcılığı ile gündeme geldi. 2018 yılında yaptığı Çiftlik Bank vurgunu ile kayıplara karışan Tosuncuk kimdir?
Tosuncuk lakabıyla bilinen Mehmet Aydın
31 Mayıs 1991 doğumludur. 2018 yılında gerçekleştirdiği Çiftlik Bank dolandırıcılığı ile gündeme gelmesinin ardından 500 milyon lira ile kayıplara karışmıştır. Pek çok kişinin mağduriyetine sebep olan Mehmet Aydın
, 3 yıl aradan sonra Türk yargısına teslim olacağının haberini verdi. Oldukça fazla Türk vatandaşını dolandıran Tosuncuk kimdir?
ise büyük vaatlerle insanları kendisine çeken sonrasında yaptığı vurgunla kayıplara karışan kişi olarak tanımlandı.
Mehmet Aydın, ilk ve ortaokulu Bursa'da tamamlamıştır. Çiftlik Bank'ı ilk aşamada oyun olarak ortaya çıkaran Mehmet Aydın, kazandığı paralarla 4-5 ay sonra İnegöl'de 250 büyükbaş hayvan kapasiteli çiftliği kurdu. Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın, kendisinden 20 yaş küçük olan Sıla Aydın ile evlenmiştir. Mehmet Aydın ile Sıla Aydın'ın ocak ayında boşandığı iddia edildi ancak Avukat Yörük, yaptığı açıklamada boşanmanın gerçekleşmediğini belirtti.
Tosuncuk Mehmet Aydın Kaç Yaşındadır?
2018 yılında gerçekleştirdiği Çiftlik Bank vurgununun ardından dolandırılan pek çok kişi Tosuncuk Mehmet Aydın kaç yaşındadır?
sorusunu gündeme getirdi. Tosuncuk lakabıyla bilinen Mehmet Aydın 31 yaşındadır.
Tosuncuk Mehmet Aydın Teslim Oldu mu?
Tosuncuk Mehmet Aydın'ın yaptığı açıklamanın ardından pek çok soru gündeme geldi. 2018 yılında Çiftlik Bank üzerinden dolandırılanlardan gelen Tosuncuk Mehmet Aydın teslim oldu mu
sorusu ise gündemin en çok merak edilen sorularından birisi olmayı başardı. 2018 yılında yaptığı vurgunun ardından kayıplara karışan Tosuncuk gerçekleştirdiği açıklamanın ardından Türk yargısına teslim olacağını duyurdu.
Tosuncuk Mehmet Aydın, Çiftlik Bank Üzerinden Kaç Para Dolandırdı?
Çiftlik Bank planı ile katılımcılara yüksek gelir sözü veren Tosuncuk kısa süre içerisinde pek çok katılımcıyı kendisine çekmeyi başarmıştı. 200 bin lira katkısı olan kişilerde ayda 50 bin faiz sözü veren Tosuncuk, kısa süre içerisinde elde ettiği gelir ile iki yılın ardından kayıplara karıştı. Yurt dışına kaçarak uzun süre yargıya teslim olmayan genç dolandırıcı 3 yıl aranın ardından Türk yargısına teslim olacağını duyurdu. Peki, Tosuncuk Mehmet Aydın Çiftlik Bank üzerinden kaç para dolandırdı?Tosuncuk lakabıyla bilinen Mehmet Aydın
2018 yılında yaptığı Çiftlik Bank vurgunu ardından 500 milyon lira ile kayıplara karıştı.Tosuncuk kimdir? Tosuncuk Mehmet Aydın, Çiftlik Bank Üzerinden Kaç Para Dolandırdı
? ve daha fazlası verilen bilgiler doğrultusunda bu şekilde cevaplandırılmaktadır.