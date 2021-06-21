Sinovac mı BioNTech mi? Hangisinin antikoru daha fazla? 3. doza gerek var mı? 3. dozda hangi aşı tercih edilmeli? Hangi yan etkide ne yapmalı?

Türkiye'de koronavirüsle mücadele süreci hızla devam ederken aşılamada da yeni gelişmeler yaşanıyor. Ancak çoğu kişinin aklında koronavirüs aşılarına dair “BionTech mi daha iyi Sinovac mı?” sorusu oluştu. Ülkemizde şuan için kullanıma inaktif aşı olan Sinovac ve mRNA aşısı olan BioNTech sunuldu. Bu durumda da aşı olmak için randevu alan kişiler hangi aşının koruyuculuğu daha yüksek ve hangi aşının antikor oranı daha iyi merak ediyor. Özellikle SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın 3. Doz aşı için söylediklerinin ardından neredeyse tüm Türkiye “3. Doz aşıya gerek var mı?” diye düşünüyor. Peki gerçekten 3. Doz aşı ne işe yarar? 3. Doz aşıya gerek var mı? Hangi aşı daha koruyucu? Sizler iin koronavirüs aşılarına dair tüm detayları yazdık.



İşte, her iki aşının karşılaştırması ve koronavirüs aşısı yan etkileri hakkında bilgiler



BİONTECH Mİ SİNOVAC MI?

Sağlık Bakanlığı, vatandaşların merak ettiği mRNA ve inaktif aşılarla ilgili bilgi notu paylaştı. Bakanlık, koronavirüs aşısı yan etkileri hakkında bilgi verirken Sinovac mı daha iyi Biontech mi daha güvenli sorusuna da cevap niteliğinde bir açıklama yaptı. Peki, Sinovac ve Biontech aşısı kimin, hangi ülkenin? Sinovac mı daha iyi yoksa Biontech mi?



HANGİ KORONAVİRÜS AŞILARI BULUNUYOR?

COVID-19 için birkaç farklı aşı türü geliştirilmektedir.



Bu aşıların tümü vücudun bağışıklık sistemine COVID-19'a neden olan virüsü güvenli bir şekilde tanıtmayı ve yok etmeyi öğretecek şekilde tasarlanmıştır.



Sinovac mı BioNTech mi? Hangi aşının antikoru daha fazla? Koronavirüs aşısında 3. doza gerek var mı?

- Hastalığa neden olmayan ancak bağışıklık yanıtı oluşturan etkisizleştirilmiş virüs içeren aşılar (İnaktif aşılar).

- Hastalığa neden olmayan ancak bağışıklık yanıtı oluşturan zayıflatılmış virüs içeren aşılar (Canlı atenüe aşılar).

- Güvenli bir şekilde bağışıklık yanıtı oluşturmak için COVID-19 virüsünün yapısını taklit eden protein parçalarını kullanan protein bazlı aşılar.

- Güvenli bağışıklık yanıtı oluşturmak için COVID-19 virüsünün RNA parçacıklarını taşıyan hastalık yapıcı etkisi olmayan virüslerin kullanıldığı viral ektör aşıları.

- Kendi başına güvenli bağışıklık yanıtı oluşturan protein üretmek için genetik olarak tasarlanmış RNA ve DNA parçacıklarını kullanan son teknoloji bir yaklaşım olan m-RNA ve DNA aşıları.



SINOVAC VE BIONTECH ARASINDAKİ FARK NEDİR? || AŞILAR ARASINDAKİ FARKLAR

Erken dönemde faz III çalışmalarına başlamış beş aşı, üç farklı yöntemle üretilmektedir.



Bu yöntemler:



1.İnaktif Aşılar

●Gelenekselleşmiş yöntemlerle üretilir.

●Virüs parçalanıp etkisiz hale getirilerek vücudumuza zarar verilmeden bağışıklığımız uyarılır.

●Uzun dönem etkileri konusunda diğer aşılara kıyasla daha net konuşulabilir.

●Öldürülmüş virüs ihtiva etmelerinden dolayı ilk aşamada daha güvenli olduğu kabul edilir.

●2-8°C'de saklanabilir.

●Üretimi diğerlerine göre daha zor ve yavaştır.

●Türkiye'de yapılan faz III çalışmasının ara değerlendirme sonuçlarına göre aşının etkinliği %91,25 olarak tespit edilmiştir.

●Sinovac aşısı bu sınıfa girmektedir.



2.Viral Vektör (Adenovirüs) Aşıları

●Grip benzeri hastalık yapan bir virüsün (adenovirüs) genetik müdahale sonrası Koronavirüs proteini ile desteklenerek insanda bağışıklık oluşturması amaçlanır.

●Bu aşılar; Zika, Chikungunya gibi viral hastalıklara karşı uzun bir süredir faz III aşamasındaydı.

●Aşıların içindeki mikroorganizmalar canlı olmakla birlikte, güçsüzleştirildiklerinden dolayı insanlarda hastalık yapamazlar.



●Avantajı 2-8°C arasında, yani rutin olarak kullanılan aşı dolaplarında saklanabilmeleridir.

●Yeni aşı geliştirme teknolojilerindendir.

●Sputnik-V ve Oxford/AstraZeneca aşıları (AZA-1222) bu sınıfa girmektedir.



3.Mesajcı RNA (mRNA) Aşıları

●mRNA, vücudumuzda doğal olarak üretilen protein sentezinde rol alır.

●Laboratuvarda yapay olarak üretilen mRNA'lar tıpkı kendi mRNA'larımız gibi çalışarak virüse karşı bizi uyarmayı amaçlamaktadır.

●Bu moleküller daha sonra kendi moleküllerimiz gibi yıkılarak vücuttan atılırlar.



●Bu aşılar 25 yıldır kanser dâhil pek çok hastalığın tedavisine yönelik olarak kişiye özel immunoterapi yöntemleriyle çalışılan teknolojiye benzer şekilde üretilen aşılardır.

●Bu aşıların en büyük dezavantajı Biontech/Pfizer aşısının (BNT-162b2) -70°C'de, Moderna aşısının (mRNA-1273) -20°C'de saklanabiliyor olmasıdır.

●Biontech/Pfizer, Moderna aşıları bu sınıfa girmektedir.



KORONAVİRÜS AŞISI YAN ETKİLERİ NEDİR?

Bugüne kadar COVID-19 aşılarına yönelik gerek yürütülen klinik çalışmalarda gerekse mevcut aşı uygulamalarında ciddi yan etkilere rastlanmamıştır. Aşılama sonrasında görülen yan etkiler sıklıkla hafiftir.



Bunlar; yorgunluk, baş ağrısı, ateş, titreme, kas/eklem ağrısı, kusma, ishal, aşı uygulanan bölgede ağrı, kızarıklık, şişlik gibi hafif yan etkilerdir. Ancak nadir de olsa alerjik reaksiyonların olabileceği göz ardı edilmeden aşı uygulamasından sonra bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması ve hekime yakın zamanda aşı olunduğu bilgisinin iletilmesi unutulmamalıdır.



KORONAVİRÜS AŞISI YAN ETKİLERLE KARŞILAŞILDIĞINDA NE YAPILMALIDIR?

Aşı sonrasında sık olarak karşılaşılabilecek durumlar ve bu hafif durumlara yönelik destekleyici yaklaşımlar şunlardır:



• Aşı uygulanan bölgede ağrı/şişlik/kızarıklık

Aşı uygulanan kolunuza yüksekte olacak şekilde pozisyon veriniz. Soğuk uygulama yapınız. (Örnek: Soğuk suyla ıslatılmış bir havlunun aşı yapılan bölgeye uygulanması vb. Bu sırada cilde doğrudan buz temas ettirilmesinden kaçınılmalıdır.)

Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanılabilir.



