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Kırmızı bültenle aranan 'Tosuncuk' teslim oldu!

Türkiye'nin gündemine oturan Çiftlik bank olayında bir son dakika gelişmesi yaşandı. Kırmızı bültenle aranan ve binlerce kişiyi dolandıran 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın teslim oldu.

Güncel / 1 Temmuz 2021 Perşembe 09:54
Kırmızı bültenle aranan 'Tosuncuk' teslim oldu!

Yüksek kâr payı vaadiyle Çiftlik Bank üzerinden 80 bin kişiden topladığı 500 milyon TL'nin üzerindeki parayla kayıplara karışan ve 2.5 yıldır firarda olan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın, Brezilya Sao Paulo'da teslim olduğu bildirildi.

TESLİM OLACAĞINI AÇIKLAMIŞTI


Kırmızı bültenle aranan Aydın, geçtiğimiz gün yaptığı videolu açıklamada, kısa süre içinde Türk elçiliğine teslim olacağını söylemişti. Aydın, yaptığı konuşmada, 'Ben Mehmet Aydın. Bilindiği gibi Çiftlik Bank'ın kurucusu ve mucidiyim. Bu projeye başlarken hedefim oyun platformumuzu kullanan kişilerin hem oyun oynamaları, hem de şirketimizin reklam bütçesi için ayırdığı paradan faydalanmaları, ek bir gelir elde etmelerini sağlamaktı' ifadelerini kullanmıştı.

'BEN DE MAĞDUR OLDUM' 


Sözlerinin devamında hiçbir zaman kimseyi zarara uğratmak veya dolandırmak şeklinde düşünce ve girişiminin olmadığını ifade eden Aydın, 'Kurmuş olduğumuz oyun platformu sizler tarafından sevildi ve benimsendi. Biz de sizden aldığımız güç ile Türkiye'nin 81 ilinde bayilikler, et, süt, bal ve yumurta tesisleri yatırımları yaptık. Ancak gelinen son süreçte şirketin çok fazla büyümesi, etrafındaki kötü niyetli insanların haksız kazançlar elde etmesi ve etmeye çalışmalarını, şirketin büyüklüğü nedeniyle geç fark ettiğimden sizler gibi ben de mağdur oldum' demişti.

'TÜRK YARGISINA TESLİM OLACAĞIM' 


Mağduriyetleri gidermek adına elinden geldiğini vurgulayan Aydın, 'Suçsuzluğumu ve mağduriyetimi kanıtlamak için kendi hür irademle Türk yargısına teslim olacağım. Bu noktada Türk yargısına vereceği kararda ve gerçeği bulacağımıza hiç şüphem yoktur' şeklinde konuşmuştu.

MEHMET AYDIN (TOSUNCUK) KİMDİR?

Aslen Espiyeli olan Mehmet Aydın, 31 Mayıs 1991'de Bursa'nın Nilüfer ilçesinde doğdu. 30 yaşaındadır ve aslen Giresunludur. Fatih adında bir ağabeyi vardır. İlköğrenimini Bursa'da tamamladı.Bir dönem Egoman takma adıyla rap müzik yaptı. Ağustos 2016'da merkezi Kuzey Kıbrıs'ta bulunan Çiftlik Bank adlı şirketi kurdu.2017'de evlendiği eşi Sıla Soysal'dan Ocak 2018'de boşandı.

ÇİFTLİK BANK OLAYI NEDİR?

Bir dolandırıcılık oluşumu olan Çiftlik Bank, Ponzi oyunu üzerine kuruludur. Bu oluşumda  sisteme sonradan katılanın parası daha önce katılana aktarılır. Bu dolandırıcılık oluşumu Mehmet Aydın tarafından Ağustos 2016'da Kuzey Kıbrıs'ta kuruldu.

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