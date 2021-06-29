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Kamuda İdari İzin Kalktı mı? İdari İzin Ne Zaman Bitecek? Esnek Çalışma Saatleri Bitti mi? 1 Temmuz Normalleşme Döneminde Neler Değişecek?

1 Temmuz genelgesinin yayınlanmasıyla birlikte kademeli normalleşmeye geçileceği duyuruldu. Kabine toplantısında alınan kararlar sonrasında 1 Temmuz genelgesi 81 ilin valiliğine gönderildi. Genelge haberinin duyulmasının ardından kamuda idari izin bitti mi? idari izin ne zaman bitecek? Tartışmaları başladı. Peki, kamuda esnek çalışma ne zaman bitecek? Çalışma saatleri normale mi dönüyor?

Güncel / 29 Haziran 2021 Salı 10:14
Kamuda İdari İzin Kalktı mı? İdari İzin Ne Zaman Bitecek? Esnek Çalışma Saatleri Bitti mi? 1 Temmuz Normalleşme Döneminde Neler Değişecek?

İçişleri Bakanlığı, 1 Temmuz Kademeli Normalleşme Genelgesi açıklandı. Gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından 1 Temmuz genelgesi 81 ilin valiliğine gönderildi. Valiliklere gönderilen 1 Temmuz Normalleşme Genelgesi sonrasında esnek çalışma ne zaman bitecek? Kamuda idari izin bitti mi? soruları gündem oldu. Peki, Kamuda idari izin bitti mi? Kamuda idari izin kalktı mı? Esnek çalışma saatleri...

İdari İzinler Bitti mi?


İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan 1 Temmuz Normalleşme Genelgesi yayımlandı. 1 yılı aşkın sürede devam eden koronavirüs yasaklarının sonuna gelinirken 1 Temmuz sonrasında yenileşme sürecine girilecek. İdari izinler bitti mi? tartışması ise özellikle bu süreçte en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. 1 Temmuz 2021 tarihi itibariyle geçerli sayılacak olan 1 Temmuz genelgesi doğrultusunda mesai saatleri normale dönecek. Temel usul ve esasları Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde belirtilen kurallarla 1 Temmuz sonrasında mesailer eski sistemlerine dönüş gerçekleştirecektir.

İdari İzinler Bitti mi?

Esnek Çalışma Saatleri Ne Zaman Bitecek? Kamuda İdari İzin Kalktı mı?


Pandemi sürecinin yavaş yavaş sonuna gelinirken esnek çalışma saatleri ne zaman bitecek taştırması gündeme geliyor. Pek çok çalışanın merakla beklediği tartışmaya İçişleri Bakanlığından yanıt geldi. Pandemi süresince devam eden esnek çalışma saatleri 1 Temmuz 2021 tarihi itibariyle normal mesai saatlerine dönecek. Kamu, kurum ve kuruluşlar için mesai başlangıcı ve mesai bitiş saatleri valiliklerce tespit edilecek.

Esnek Çalışma Bitti mi?


Kademeli normalleşme döneminde kamuda esnek çalışma süreci gerçekleştiriliyor. Kamu, kurum ve kuruluşların mesai saatleri sabah 10.00 ve akşam 16.00 arasında yapılıyordu. 1 Temmuz 2021 tarihi itibariyle uygulanacak olan yeni normalleşme döneminin gelmesiyle esnek çalışma bitti mi tartışması başladı. Yapılan kabine toplantısı doğrultusunda normalleşme sürecinde esnek çalışma saatlerinin devam etmeyeceği açıklandı.

Esnek Çalışma Bitti mi?


İdari İzinler Bitiyor mu?


Yapılan açıklamalarda 60 yaş ve üzeri grubun ve Sağlık Bakanlığının belirlemiş olduğu kronik hastalıklara sahip olanların ve küçük yaş grubundan çocuğu olanların idari izinlerinin devam edeceği belirtildi. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı haricinde gebelik döneminde olanların da idari izinleri devam edecek. Bu grubun dışında kalan kişilerde ise idari izinler devam etmeyecek. İdari izinler bitiyor mu tartışamsına bakanlıktan bu şekilde yanıt gelmiştir.

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