Elmalı Davasında Şok Gelişme! Elmalı Davası Nedir? Elmalı Davası Sonuçlandı mı?

Sosyal medyada yankı uyandıran Elmalı Davası pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. Cinsel istismar barındırması sebebiyle akıllarda soru işareti bırakan Elmalı Davası nedir? Elmalı Davası sonuçlandı mı? Elmalı Davası cinsel istismar iddiaları doğru mu?