Elmalı Davasında Şok Gelişme! Elmalı Davası Nedir? Elmalı Davası Sonuçlandı mı?

Çocuklara karşı gerçekleştirilen cinsel istismar davalarından birisi olan Elmalı Davası sosyal medyada büyük tepki uyandırdı. #elmalıdavası ve #elmadıda2çocuk etiketleriyle gündeme getirilen Elmalı davası nedir? Elmalı Davası sonuçlandı mı? Elmalı Davasının sonucu ne? Elmalı Davasında kimler tahliye edildi? İşte, Elmalı Davasında son durum...
Elmalı Davası Nedir?
2020 yılı Haziran ayında Elmalı Davasıyla ilgili ilk gelişme gerçekleşti. Balıkesir'de savcılığa giden babaanne G.S iki torununun cinsel istismara uğradığını duyurdu. Eski gelini Merve A. Ve kocası Rahmi A. İle gelininin erkek arkadaşlarından şikayetçi oldu. Savcılık, babaannenin iddiaları sonrasında çocukları alarak Çocuk İzlem Merkezi'ne yerleştirdi. Çocukların alınışı sonrasında peki Elmalı Davası nedir?
gündem oldu. Bir yıl aradan sonra yeniden gündeme gelen Elmalı Davasında çocukların anne, baba, dayı başta olmak üzere pek çok kişi tarafından cinsel istismar ve şiddete uğradıkları açığa çıktı. Savcıya ifade veren ağabey İ.E.G; oklava ve şarj aleti gibi çeşitli eşyalarla dövüldüğünü açıkladı. Aynı zamanda dayılarından ve çeşitli kişilerden cinsel istismar gören çocuklar verdikleri ifadede özel bölgelerine dokunulduğunu açıkladı.
Elmalı Davasında Cinsel istismar İddiaları Doğru mu?
Elmalı Davası'nın sosyal medyada gündem olmasının ardından savcılık tarafından dava yeniden gündeme getirildi. Yürütülen soruşturmada anne Merve A. Ve üvey baba
Rahmi A. Tutuklandı ve duruşma Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirildi. Sosyal medya üzerinden ise pek çok kullanıcı Elmalı Davasında cinsel istismar iddiaları doğru mu?
sorusunu gündeme getirdi.
Soruların ve verilen tepkilerin aksine anne Merve A. İfadesinde ‘Çocukların dolduruşa geldiğini düşünüyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum.' Açıklamalarını gerçekleştirdi. Bunun yanı sıra ‘tahliye ve beraat bekliyorum.' Cümlelerini kullanan Merve A, sosyal medyanın güvenini kazanamadı.
Elmalı Davasında Tutuklama Oldu mu?
Sosyal medyada verilen büyük mücadele sonrasında Elmalı Davasında tutuklama oldu mu
gündem konusu olsa da Elmalı Davasında herhangi bir tutuklama gerçekleştirilmedi. Sanıklar Merve A ve Rahmi A. yurt dışında çıkış yasağı verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Elmalı Davasının Sonucu Ne Oldu?
Çocukların canından ve sağlıklarından şüphe eden milyonlarca kişi sosyal medya üzerinden sesini çıkartmaya devam ediyor. Elmalı Davasının sonucu ne oldu?
Sorgusu devam ederken mahkemeden yanıt geldi. Anne ve üvey babadan alınan ifadenin ardından mahkeme kararı ile sanıklar serbest bırakıldı. Elmalı Davası sonuçlandı mı?
ve Elmalı Davasının sonucu ne oldu?
Sorularını soran kişiler ise bu karara büyük tepki gösterdi.
Anne Merve A. ve Rahmi A. yurt dışı çıkış yasağı verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Elmalı Davasında son durum
ve Elmalı Davası sonucu nedir?
soruları ileri bir tarihe atılan duruşma sonrasında netlik kazanacak.