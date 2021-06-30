Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Nedir? Hangi Alanlarda Tasarruf Yapılacak? Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Ne İşe Yarayacak? Tasarruf Tedbirleri Genelgesinin Amacı Nedir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, imzalamış olduğu Tasarruf Tedbirleri Genelgesiyle yeni bir döneme girildiğini duyurdu. Cumhurbaşkanlığı İdare İşleri ve TBMM Genel Sekreterliği haricinde tüm alanları etkileyecek olan genelde tasarruf dönemini başlatacak. Yeni bir dönemin haberini veren Tasarruf Tedbirleri Genelgesi nedir? Tasarruf Tedbirleri genelgesi ne işe yarar? Tasarruf Tedbirleri Genelgesinin amacı nedir?
Tasarruf Tedbirleri Genelgesi Nedir?
30 Haziran 2021 tarihinde Tasarruf Tedbirleri Genelgesi haberinin yayılmasını ardından halk pek çok konuyu gündeme getirdi. İmzalanan genelge hakkında Tasarruf Genelgesi nedir
? Tasarruf Genelgesinin amacı nedir?
soruları sorulmaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar doğrultusunda Tasarruf Tedbirleri; kamu, kurum ve kuruluşlarına yapılan ya da yapılacak olan harcamalarda tasarrufun sağlanması anlamına gelmektedir. Kamu kaynaklarının harcamalarının etkili ve ekonomik olması için uygulanacak olan Tasarruf Tedbirleri genelgesi ülkenin maddi kaynağının etkili bir şekilde kullanılması adına oldukça önemlidir.
Tasarruf Tedbirleri Genelgesi'nin Amacı Nedir?
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile kamu, kurum ve kuruluşlarında kaynakların maksadına uygun olarak kullanılması amaçlanmaktadır. Maddi ve manevi kaynakların doğru kullanımı adına oldukça önemli olan genelge kurum ve kuruluşların kontrolünün sağlanabilmesi adına da önem sarf etmektedir.
Tasarruf Tedbirleri Genelgesi'nin yayınlanmasının ardından Tasarruf Tedbirleri Genelgesi'nin amacı nedir?
sorusunun ortaya atılması genelgenin amacının açıklanmasına sebep olmuştur. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ülke kaynaklarının doğrudan ya da dolaylı olarak gereksiz yere kullanımını engellemeyi amaçlamaktadır.
Hangi Alanlarda Tasarruf Yapılacak?
Cumhurbaşkanlığı tarafından imzalanan ve kısa süre içerisinde yankı uyandıran Tasarruf Tedbirleri Genelgesi pek çok kişinin gündemi haline gelirken hangi alanlarda tasarruf yapılacak
tartışması başladı. Genelgenin oluşum sürecinde tüm alanların ve olası olasılıkların göz önünde bulundurulması acil durumlar haricinde tasarrufun sağlanacağı açıklamasını getirdi.
Doğal afetlerde ve salgın hastalıklar gibi ciddi durumlarda acil müdahale gerçekleştirilecek. Toplum güvenliğini etkileyen unsurlar genelgenin kapsamı dışında yer alacak. Azami tasarruf anlayışı içerisinde yürütülecek olan sistemde her adıma dikkat edilerek gereksiz harcamaların önüne geçilmesi sağlanacak. Peki, hangi alanlarda tasarruf yapılacak
? Tasarruf genelgesi hangi alanları kapsayacak?
•Taşınmaz edinilmesi ve taşınmazların kiralanması,
•Resmi taşıtların edinilmesi ve kullanılması,
•Haberleşme giderleri,
•Basın ve yayın giderleri,
•Kırtasiye ve demirbaş alımı,
•Temsil, tören, ağırlama ve tanıtım giderleri,
•Personel giderleri,
•Kamu alımları,
•Personel servisi hizmetleri,Tasarruf Tedbirleri Genelgesi
doğrultusunda kontrolün ve tasarrufun sağlanacağı alanlar arasında yer almaktadır.
Tasarruf Genelgesi Hangi Alanları Kapsıyor?
Tasarruf Genelgesi kamu, kurum ve kuruluşların pek çok alanında etkisini gösterecek. Halktan Tasarruf Genelgesi hangi alanları kapsıyor?
Sorusunun gelmesi üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
hangi alanlarda tasarruf yapılacağının açıklamasını yaptı. Tasarruf Genelgesi'nin kapsayacağı alanlar
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•Genelgeye göre kamu kurum ve kuruluşları tarafından yurt içi ve yurt dışı fark etmeksizin hizmet binası, arazi, memur evi, kamp, kreş gibi alanlar satın alınamayacak. Yeni kiralamalar gerçekleştirilemeyecek ve yeni bir inşaat başlamayacak.
•Resmi taşıtların edinilmesi ve kullanılması belirtilen hükümler çerçevesinde gerçekleştirilecek.
•Haberleşme giderleri Tasarruf Tedbirleri Genelgesi kapsamında kısıtlamaya uğrayacak ve belirli bir limit koyulacak.
•Kamu, kurum ve kuruluşlarda eğitim, seminer, sempozyum gibi aktivitelerde her türlü organizasyon uzaktan erişim ile gerçekleştirilecek.
•Basın, yayın ve giderleri hiçbir şekilde günlük gazete alımı gerçekleştirmeyecek ve gereksiz abonelikler yapılmayacak.
•Kamu, kurum ve kuruluşlarında kağıt kullanımı en aza indirgenecek ve elektronik ortam kullanımı artırılacak.
•Uluslararası toplantılar haricinde organizasyonlar yemekli bir şekilde gerçekleştirilmeyecek ve hediyeler verilmeyecek.
•Mevcut personelin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla gerekli tedbirler alınacak.
•'Kamu Binalarında Tasarruf Hedefi ve Uygulama Rehberinde bulunan kurallara dikkat edilecek.
•Personel ve servis hizmetleri daha planlı bir şekilde gerçekleştirilecek.
Resmi Gazete'de yayınlanan genelge doğrultusunda Tasarruf Tedbirleri Genelgesi nedir
? ve Tasarruf Tedbirleri Genelgesi'nin amacı nedir
? soruları bu şekilde yanıtlanmıştır.