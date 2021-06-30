Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Nedir? Hangi Alanlarda Tasarruf Yapılacak? Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Ne İşe Yarayacak? Tasarruf Tedbirleri Genelgesinin Amacı Nedir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, imzalamış olduğu Tasarruf Tedbirleri Genelgesiyle yeni bir döneme girildiğini duyurdu. Cumhurbaşkanlığı İdare İşleri ve TBMM Genel Sekreterliği haricinde tüm alanları etkileyecek olan genelde tasarruf dönemini başlatacak. Yeni bir dönemin haberini veren Tasarruf Tedbirleri Genelgesi nedir? Tasarruf Tedbirleri genelgesi ne işe yarar? Tasarruf Tedbirleri Genelgesinin amacı nedir?





Tasarruf Tedbirleri Genelgesi Nedir?



Tasarruf Tedbirleri Genelgesi'nin Amacı Nedir?





Hangi Alanlarda Tasarruf Yapılacak?



Tasarruf Genelgesi Hangi Alanları Kapsıyor?