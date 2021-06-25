Biontech mi Sinovac mı? Hangi Aşı Daha Etkili? 3. Doz Aşı Gerekli mi? 3. Doz Aşı kimlere yapılacak? Biontech'ten Sonra Sinovac Yapılır mı? Sinovac'tan Sonra Biontech Yapılır mı?

Koronavirüs aşısında yaş sınıfı 18 yaşa indirildi! 18 yaş üstü tüm vatandaşların aşılanması için aşılama çalışmaları son hızla sürdürülüyor. Aşılamaya devam edilirken pek çok kişiden çeşitli sorular geldi. Coornavirüsle mücadele kapsamında hangi aşı daha etkili? Biontech mi Sinovac mı? Biontech'in yan etkileri nelerdir?











Hangi Aşı Daha Etkili?



Biontech mi Sinovac mı?

Biontech ve Sinovac Arasındaki Fark Nedir?



İnaktif Aşılar



Viral Vektör (Adenovirüs) Aşıları



Mesajcı RNA (mRNA) Aşıları



Biontech'in Yan Etkileri Nelerdir?



Pandemiyle mücadele kapsamında aşılamalar gerçekleştirilirken? Sorusu gündeme geldi. Aşı olacak kişilerin soru ciddi bir araştırmayı ortaya çıkarırken pek çok uzman doktor ise bu konuya açıklık getirdi. Doç. Dr. Ümit Savaşçı;'Şimdiye kadar uyguladığımız aşı sonuçlarına baktığımızda Sinovac aşısında kişiler koronavirüse yakalansa bile hafif atlattıklarını tespit ettik ve hastaneye yatma oranlarını yüzde 100 oranında azalttı. Bizim için önemli olan, kişinin bu hastalığı hafif geçirmesi veya hiç geçirmemesi' açıklamasını yaptı. Bu açıklama doğrultusundaya daSorusunu soran kişilere aşıların koruyuculuğunun benzer olduğu belirtildi.Doç. Dr. Ümit Savaşçı; 'Çünkü aşıların gerçekten koruyuculuğu ve hastaneye yatış oranlarını ciddi oranda azaltması söz konusu. İkinci olay, eğer kişi bağışıklık istemini baskılayacak ilaç kullanıyorsa, kemoterapi alıyordur, kanser tedavisi görüyordur veya daha önceden ağır bir nörolojik hastalık geçirmişse bu durumda inaktif aşı biraz daha güvenilir gibi duruyor. İlk tercihi inaktif aşı olan Sinovac aşısı olsun, Biontech aşısı ikinci tercihi olsun. Ama genç, sağlıklı hiçbir hastalığı yoksa, kronik hastalığı var; ama bu saydığım hastalıklar değilse o zaman Biontech aşısının koruyuculuk oranı Sinovac aşısına göre yüzde 10 daha fazla. Ama koruyuculuk oranı Biontech aşısının daha yüksek, miktar olarak düşük olduğu için ulaşılabilirliği sıkıntı olabilir. Koruyuculuk oranlarımız genel olarak yüksek. Ben de Biontech aşısı gönüllüsüydüm, aylardır takiplerine devam ediyoruz, bir yan etki görülmedi. Bu aşılar bütün testleri yapılarak halkımıza uygulandığı için gönül rahatlığı ile hangi aşıyı yaptırmak istiyorlarsa onu yaptırabilirler' cümlelerini kurdu.Aşılama dönemi devam ederkenSorusunu soran kişilere bilimsel acıkama gerçekleştirildi. Biontech aşısının Sinovac aşısına oranla yüzde 10 daha fazla koruyucu olduğu belirtildi.kararı ise aşı olacak kişilerin kararına bırakıldı.sorusunu soran kişilere alanında uzman doktorlardan açıklama geldi. Aşıların yan etkilerinin kişiden kişiye değişiyor olması ve alerjik reaksiyona sahip olan kişilerin doktor kontrolünden geçmesi önerildi.sorusunu soranların ise isteğine bağlı olarak tercih yapabileceği açıklandı. Koronavirüsle mücadele kapsamında üretilen iki aşının da koruyuculuk oranının yüksek olduğu belirtildi. Biontech'ten sonra Sinovac yapılır mı? ve Sinovac'tan sonra Biontech yapılır mı?Koronavirüs aşısı olacak olan kişilerden en çok gelen sorulardan birisi de? sorusudur. Gerçekleştirilen bilimsel araştırmalar sonucunda inaktif ve viral aşılar arasında belirli farkların olduğu ortaya koyulmuştur. Peki,●Gelenekselleşmiş yöntemlerle üretilir.●Virüs parçalanarak etkisiz hale getirilir ve bağışıklık uyarılır.●Etkisini uzun dönem sürdürmektedir.●Öldürülmüş virüs olması sebebiyle ilk aşamada daha güvenilir görülmektedir● 2-8°C'de kolaylıkla muhafaza edilebilir.●Üretimi diğer aşılara oranla daha zordur.● Aşının etkinliği %91,25 olarak tespit edilmiştir.● Sinovac aşısı inaktif aşılar grubuna girmektedir.●Grip gibi hastalık yapan virüsün (adenovirüs) genetik müdahale ile koronavirüs proteini ile desteklenerek bağışıklık oluşturmak amaçlanır.●Bu aşılar viral hastalıklara karşı da kullanılır.●Aşıların içinde bulunan mikroorganizmaların güçsüzleştirilmiş olması insan vücuduna zarar vermesini engellemektedir.●Avantajı 2-8°C arasında aşı dolaplarında saklanabilmeleridir.* Sputnik-V ve Oxford/AstraZeneca aşıları (AZA-1222) bu sınıfa girmektedir.●mRNA, protein sentezinde görev alır.●Laboratuvarda yapay olarak üretilen mRNA'lar tıpkı insan vücudunda üretilen mRNA gibi çalışarak virüse karşı bedeni uyarmaya yöneliktir.●Bu moleküller de diğer moleküller gibi zaman içerisinde yıkılarak vücuttan atılmaktadır.● Bu aşılar kanser tedavisi için uzun süredir hastalar üzerinde kullanılmaktadır.●Bu aşıların en büyük olumsuzluğu Biontech/Pfizer aşısının (BNT-162b2) -70°C'de, Moderna aşısının (mRNA-1273) -20°C'de saklanması gerekmesidir.●Biontech/Pfizer aşısı bu sınıfta bulunmaktadır.Bugüne kadar koronavirüs aşısı olan pek çok kişi çeşitli sorular sormaktadır. Aşı çalışmalarının hız kazanması ise günümüzdesorusunu gündeme getirdi. Coviv-19 aşılarına yönelik gerçekleştirilen bilimsel araştırmalar sonucundavesorusuna açıklama geldi!Bilimsel çalışmalar sonucunda mevcut aşı uygulamasında herhangi bir ciddi yan etkiye rastlanmamıştır. Alanında uzman doktorların açıkladığı ve herkeste görülen•Yorgunluk,•Baş ağrısı,•Kas-eklem ağrısı,•Kusma,•İshal,•Aşı uygulanan bölgede ağrı,•Titreme,•Kusma,•Şişlik,•Kızarıklık,Olduğu belirtilmiştir. Bu yan etkilerin haricinde herhangi bir ciddi semptomun görünmesi durumunda doktor kontrolüne gidilmelidir.ve daha fazlası bu şekilde belirtilmektedir. Her geçen gün yapılan araştırmalar sonucunda yeni veriler eklenmektedir.