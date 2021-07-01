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Bakan Koca aşılamaya ilişkin çarpıcı verileri paylaştı!

Bakan Koca aşılamaya ilişkin çarpıcı verileri paylaştı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin aşılama programındaki gidişatı ve son gelişmeleri rakamlarla ortaya koydu. Koca, aşılamada Kurban Bayramı'na dek nüfusun yüzde 70'inin aşılanmasının hedeflendiğini ifade etti.

Güncel / 1 Temmuz 2021 Perşembe 23:31
Bakan Koca aşılamaya ilişkin çarpıcı verileri paylaştı!

Bakan Koca'nın paylaşımında yer verdiği veriler şu şekilde:

- Türkiye'de bugün itibarıyla 50 milyon dozdan fazla aşı yapıldı.

- En az bir doz aşısı yapılan kişi sayısı 35 milyondan fazla.

- 18 yaş ve üzeri nüfusun %57 kadarı aşılanmış durumda.

- Aşılama oranında hedef bayrama kadar %70.

Koca, "Aşı ihmale gelmez. Aşımızı yaptırmaya öncelik tanıyalım." sözleriyle de aşı çağrısında bulundu.

KORONAVİRÜS SEYRİ

Öte yandan, Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı günlük koronavirüs tablosunda da Türkiye'de koronavirüs salgınına ilişkin son durum belli oldu:

- Son 24 saatte 225 bin 537 Kovid-19 testi yapıldı

- 5 bin 288 kişinin testi pozitif çıktı.

- 42 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

 
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